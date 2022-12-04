На кордоні з Молдовою призупинили роботу п'ять пунктів пропуску
Прикордонники радять людям завчасно планувати маршрути
На українсько–молдовському кордоні не працюють деякі пункти пропуску. Мова йде про Вулканешти – Виноградівка, Мирне – Табаки, Чадир–Лунга – Нові Траяни, Саїца – Лісне, Унгурь – Бронниця. Про це йдеться у заяві Прикордонної служби Молдови.
Причиною стала відсутність світла.
Поки невідомо, коли пункти пропуску відновлять роботу. Тому прикордонники закликають завчасно планувати маршрути.
Серед найбільших транзитних пунктів молдовські прикордонники називають ПТФ Отачь – Могилів–Подільський, який перетнули 3932 осіб за добу.
«Стосовно перетину кордону громадянами України, загалом зафіксовано 10 620 перетинів, з них 5 343 – у напрямку в’їзду до Молдови. Водночас кількість 1344 становила перетин неповнолітніх українців», – вказують у прикордонній службі Молдови.
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