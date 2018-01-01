Польська опозиція представила зміни до «антибандерівського закону»
- Сьогодні, 09:44
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Опозиціонери виправили помилки влади
Польська опозиційна партія «Громадянська платформа» представила свій проект оновленого закону про Інститут національної пам’яті, відомий як «антибандерівський закон». Про це повідомляє видання Onet.pl.
За словами лідера партії Гжегожа Схетини, запропоновані опозицією зміни виправлять помилки вже схваленого і підписаного президентом варіанту змін до закону.
«Польський парламент повинен відреагувати на цю ситуацію. Заява держсекретаря США Рекса Тіллерсона, резолюція Верховної Ради України і, нарешті, дуже жорсткі заяви прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньяху показують, де ми перебуваємо, до чого призводить помилкова політика уряду PiS», - заявив Схетина.
Політик додав, що у запропонованих змінах йдеться про криміналізацію формулювання «польські табори смерті» та злочини, які були скоєні на території колишніх Східних кресів.
Нагадаємо, польський Сейм ухвалив у третьому читанні проект закону про Інститут національної пам’яті, в рамках якого забороняється «бандерівська ідеологія». А Сенат Польщі вночі 1 лютого ухвалив без поправок цей закон.
До слова, Міністерство закордонних справ України глибоко стурбоване ухваленням сеймом Польщі законопроекту про заборону пропаганди так званої «бандерівської ідеології».
За заперечення «злочинів бандерівців» у Польщі передбачений штраф або позбавлення волі на строк до трьох років.
Державний департамент США закликав Польщу переглянути законопроект про Інститут національної пам’яті.