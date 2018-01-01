Польська опозиція представила зміни до «антибандерівського закону»

Опозиціонери виправили помилки влади

Польська опозиційна партія «Громадянська платформа» представила свій проект оновленого закону про Інститут національної пам’яті, відомий як «антибандерівський закон». Про це повідомляє видання Onet.pl. За словами лідера партії Гжегожа Схетини, запропоновані опозицією зміни виправлять помилки вже схваленого і



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Опозиціонери виправили помилки влади

Польська опозиційна партія «Громадянська платформа» представила свій проект оновленого закону про Інститут національної пам’яті, відомий як «антибандерівський закон». Про це повідомляє видання Onet.pl.

За словами лідера партії Гжегожа Схетини, запропоновані опозицією зміни виправлять помилки вже схваленого і підписаного президентом варіанту змін до закону.

«Польський парламент повинен відреагувати на цю ситуацію. Заява держсекретаря США Рекса Тіллерсона, резолюція Верховної Ради України і, нарешті, дуже жорсткі заяви прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньяху показують, де ми перебуваємо, до чого призводить помилкова політика уряду PiS», - заявив Схетина.

Політик додав, що у запропонованих змінах йдеться про криміналізацію формулювання «польські табори смерті» та злочини, які були скоєні на території колишніх Східних кресів.