США обіцяють енергетичну підтримку Європі у разі конфлікту з Росією – Reuters

Сполучені Штати готують план поставок, щоб допомогти Європі в разі кризи

США можуть постачати додатковий газ в ЄС на випадок загострення агресії Росії

Вашингтон провів перемовини з кількома міжнародними енергетичними компаніями щодо планів постачати природний газ до Європи на випадок непередбачуваних обставин, якщо конфлікт між Росією та Україною порушить російські поставки блакитного палива. Про це повідомляє Reuters із посиланням на двох американських посадовців й джерела в енергетичній сфері.

Представники Держдепу поцікавилися у компаній, звідки можуть поступити додаткові поставки газу. Проте офіційні особи США з’ясовували, чи є у компаній ресурси, щоби налагодити експорт й за необхідності відкласти технічне обслуговування на місцях.

Компанії повідомили урядовцям США, що «глобальні поставки газу обмежені, і що доступного газу мало, щоб замінити великі обсяги з Росії».

Поки незрозуміло, з якими саме компаніями зв’язувалися американські чиновники.

Представник Радбезу США не став коментувати переговори з енергетичними компаніями, проте підтвердив, що «проводиться планування на випадок непередбачуваних обставин».

«Сполучені Штати пообіцяли підтримати Європу, якщо виникне потреба у енергії через конфлікт чи санкції», – сказав другий співрозмовник у сфері.

Радник держсекретаря із питань енергобезпеки Амос Хохштайн найближчим часом планує відвідати великі компанії з виробництва скрапленого природного газу у Катарі, сказали у Reuters.

Зазначимо, США визначилися із набором екстрених санкцій у разі вторгнення Росії в Україну.

12 грудня у Конгресі США представили законопроєкт про нові санкції проти Росії у разі ескалації конфлікту в Україні. У документі пропонується заборонити операції з первинним та вторинним держборгом Росії, а також запровадити санкції проти банківського сектора Росії та газопроводу «Північний потік-2». Крім того, якщо ситуація загостриться, США можуть вимагати відключити Росію від системи міжнародних платежів Swift.

Зокрема, документ передбачає введення санкцій щодо президента Росії Володимира Путіна, прем'єр-міністра Михайла Мішустіна, міністра закордонних справ Сергія Лаврова, міністра оборони Сергія Шойгу, а також начальника генерального штабу збройних сил і командувачів різними видами збройних сил, включаючи повітряно-десантні та військово-морські сили.

Напередодні повідомлялося, що США ламають план Путіна. Ціни на газ в Європі впали до тритижневого мінімуму.

Зазначимо, Путін прямо пояснив Європі, коли пустить газ.

Також повідомлялося, що «Газпром» втішений: так мало газу посеред зими в України ще ніколи не було.

Нагадаємо, голова НАК «Нафтогаз України» Юрій Вітренко назвав дуже ймовірним те, що російський «Північний потік-2» не запуститься найближчим часом або не запуститься взагалі.

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