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    У світі

    Помер 100-річний ексдержсекретар США часів президентства Рейгана

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    Колишній державний секретар США Джордж Шульц - Помер 100-річний ексдержсекретар США часів президентства Рейгана
    Колишній державний секретар США Джордж Шульц

    Про причини смерті політика не повідомляється

    Колишній державний секретар США часів президентства Рональда Рейгана Джордж Шульц помер у суботу, 6 лютого, на 101-му році життя в Каліфорнії.

    Про це повідомив Гуверівський інститут при Стенфордському університеті в США, де Шульц довго працював після відставки з посади держсекретаря в 1989 році.

    Про причини смерті політика не повідомляється.

    Шульц протягом своєї кар'єри в тому числі займав ключові посади в адміністраціях президентів США Річарда Ніксона і Рональда Рейгана.

    До слова, напередодні помер ексчемпіон світу з боксу, який переміг Мухаммеда Алі.

    Також вчора пішов з життя ректор Білоцерківського аграрного університету.

    Теги: США політика смерть Держдепартамент США
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