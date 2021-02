Помер 100-річний ексдержсекретар США часів президентства Рейгана

Колишній державний секретар США часів президентства Рональда Рейгана Джордж Шульц помер у суботу, 6 лютого, на 101-му році життя в Каліфорнії.

Про це повідомив Гуверівський інститут при Стенфордському університеті в США, де Шульц довго працював після відставки з посади держсекретаря в 1989 році.

Про причини смерті політика не повідомляється.

We are disheartened to hear of the passing of George Shultz, one of our country’s greatest statesmen. Dr. Shultz was instrumental in our fight against the Soviets, and leaves a legacy few could hope to rival. Our sincere thoughts are with his family in this difficult time. pic.twitter.com/8t2J0cVK4y