Помер 100-річний ексдержсекретар США часів президентства Рейгана

Про причини смерті політика не повідомляється

Колишній державний секретар США часів президентства Рональда Рейгана Джордж Шульц помер у суботу, 6 лютого, на 101-му році життя в Каліфорнії.

Про це повідомив Гуверівський інститут при Стенфордському університеті в США, де Шульц довго працював після відставки з посади держсекретаря в 1989 році.

Про причини смерті політика не повідомляється.

We are disheartened to hear of the passing of George Shultz, one of our country’s greatest statesmen. Dr. Shultz was instrumental in our fight against the Soviets, and leaves a legacy few could hope to rival. Our sincere thoughts are with his family in this difficult time. pic.twitter.com/8t2J0cVK4y — Gen Z GOP (@genzgoporg) February 7, 2021

Шульц протягом своєї кар'єри в тому числі займав ключові посади в адміністраціях президентів США Річарда Ніксона і Рональда Рейгана.

До слова, напередодні помер ексчемпіон світу з боксу, який переміг Мухаммеда Алі.

Також вчора пішов з життя ректор Білоцерківського аграрного університету.