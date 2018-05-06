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    Помер екс-директор і учасник рок-групи «Машина часу» Володимир Сапунов

    У Сапунова було серйозне онкологічне захворювання
    У ніч на 6 травня помер керівник і учасник радянської рок-групи «Машина часу» Володимир Сапунов. Про це повідомляє «Рбк» з посиланням на прес-секретаря групи Антона Черніна «Він хворів дуже довго, у нього було серйозне онкологічне захворювання. Володимир Борисович вже понад 10 років пересувався в інвалідному
    • Сьогодні, 23:10
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    Володимир Сапунов
    Володимир Сапунов

    У Сапунова було серйозне онкологічне захворювання

    У ніч на 6 травня помер керівник і учасник радянської рок-групи «Машина часу» Володимир Сапунов.

    Про це повідомляє «Рбк» з посиланням на прес-секретаря групи Антона Черніна

    «Він хворів дуже довго, у нього було серйозне онкологічне захворювання. Володимир Борисович вже понад 10 років пересувався в інвалідному візку. Весь цей час він продовжував керувати «Машиною часу» і «Воскресінням» (також радянська рок-група, - ред.)», — пояснив співрозмовник видання.

    За словами Черніна, від керівництва групою «Машина часу» Сапунов відійшов наприкінці 2017 року, але залишився її учасником.

    «Після чергового раунду боротьби з хворобою він помер», — констатував прес-секретар.

    Зазначимо, Володимир Сапунов народився в 1953 році в Краснослобідську. Наприкінці 1960-х років грав разом з молодшим братом, музикантом Андрієм Сапуновим, у шкільній групі «Ельфи».

    Потім був одним із засновників радіо «Максимум», обіймав посаду директора цієї радіостанції.

    На початку 90-х з різницею в один рік Сапунов очолив рок-групи «Воскресіння» і «Машина часу». У 2009 році він запропонував свою пісню «На парі крил» для альбому «Машини часу» під назвою  «Машини не паркувати». Пісню було написано ще в 1976 році.

    До слова, відомий у Південній Африці кінорежисер Карлос Карвалью помер після того, як його ударив жираф.

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