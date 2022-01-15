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    Помер легендарний італійський модельєр

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    Модельєр та засновник Cerruti Ніно Черруті помер на 92-му році життя - Помер легендарний італійський модельєр
    Модельєр та засновник Cerruti Ніно Черруті помер на 92-му році життя
    фото: Clemens Niehaus/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

    Завдяки Черруті свою кар'єру розпочали Джорджо Армані та інші відомі діячі моди

    Італійський модельєр та підприємець Ніно Черруті, засновник бренду Cerruti помер на 92-му році життя, пише газета la Repubblica.

    За інформацією видання, він помер у лікарні міста Верчеллі, куди раніше було доставлено для операції на стегні.

    Завдяки Черруті свою кар'єру розпочали Джорджо Армані та інші відомі діячі моди.

    Модельєр народився 25 вересня 1930 року в сім'ї текстильних промисловців, успадкувавши сімейний бізнес у віці 20 років. З 1957 року він досяг світової слави, представивши в Мілані свою першу лінію одягу Hitman. У 1962 році він разом з Освальдо Тестом заснував бренд Flying Cross.

    У 1967 році Черруті відкрив перший бутік Cerruti 1881 на площі Мадлен у Парижі. У середині шістдесятих для своєї компанії Lanificio Fratelli Cerruti він найняв як дизайнера на той момент новачка Джорджіо Армані. У сімдесятих модельєр створив першу деконструйовану куртку.

    Створений ним одяг користувався популярністю у зірок і неодноразово брав участь у церемоніях вручення премії «Оскар» або Канського кінофестивалю. Окрім того, він був офіційним дизайнером команди Ferrari Formula 1.

    В 2000 році Черруті був нагороджений орденом «За заслуги у праці».

    До слова, померла радянська та російська актриса Анастасія Вознесенська, вдова відомого актора Андрія Мягкова, який пішов з життя торік.

    Теги: Італія смерть Ferrari
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    Помер легендарний італійський модельєр