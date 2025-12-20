Головна Світ Політика
Масштабна операція США проти ІДІЛ у Сирії: NYT розкрив деталі

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
фото з відкритих джерел

Активна фаза військової операції США проти ІДІЛ триватиме щонайменше до ранку суботи

Для реалізації операції «Удар яструба» з ліквідації терористів ІДІЛ та їхніх логістичних вузлів збройні сили США задіяли широку номенклатуру озброєння. За даними The New York Times, у повітрі та на землі працюють винищувальна авіація, ударні гелікоптери та артилерійські підрозділи, передає «Главком».

На цей час підтверджено ураження десятків об'єктів, які використовувалися бойовиками в центральній частині Сирії. Удари охопили одразу кілька районів, де зосереджена інфраструктура терористичного угруповання.

За інформацією джерел в оборонному відомстві США, активна фаза атаки триватиме щонайменше до ранку суботи. Американські посадовці характеризують нинішні дії як «масштабну операцію», спрямовану на максимальне ослаблення потенціалу ІДІЛ у регіоні.

Як відомо, глава Пентагону Піт Гегсет оголосив про запуск масштабної військової операції під назвою «Удар яструба» (Hawk Strike) на території Сирії.

Метою американських сил є повна ліквідація бойовиків ІДІЛ та їхньої інфраструктури. Ці дії стали прямою відповіддю на загибель двох військовослужбовців США та цивільного перекладача в районі Пальміри.

Президент США Дональд Трамп прокоментував запуск військової операції «Удар яструба», назвавши її обіцяною відповіддю на загибель американських військовослужбовців та перекладача в Сирії.

За словами американського лідера, він особисто вшанував пам’ять загиблих «патріотів» під час церемонії повернення їхніх тіл на батьківщину. Трамп запевнив, що терористи, відповідальні за ці вбивства, зіткнуться з безпрецедентною силою американської зброї. Він також висловив переконання, що Сирія має шанс на процвітання лише після остаточного знищення ІДІЛ.

Раніше Сирія зірвала наміри «Ісламської держави» (ІДІЛ) вбити нового президента країни Ахмеда аш-Шараа. 

Як розповів Reuters високопоставлений представник сирійських служб безпеки та високопоставлений чиновник із країн Близького Сходу, змови були не пов'язані між собою. Їх вдалося розкрити в останні кілька місяців. Одна з них планувалася на офіційній зустрічі за участю Шараа, про яку було публічно оголошено заздалегідь. Подробиці розкривати не стали, пославшись на міркування безпеки.

Теги: озброєння США Сирія ІДІЛ

4 грудня, 15:43
