Посольства України в ОАЕ та Бахрейні закликали громадян стати на облік

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
Посольства України в ОАЕ та Бахрейні закликали громадян стати на облік
Посольство України в ОАЕ оголосило збір даних українців
У дипустановах повідомили про перевантаження телефонних ліній через безпекову ситуацію

Посольство України в Об’єднаних Арабських Еміратах звернулося до громадян України, які вимушено перебувають на території ОАЕ та Королівства Бахрейн, із проханням заповнити інформаційно-облікову форму. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на дипломатичну установу.

У посольстві зазначили, що форма є основним засобом зв’язку з консульським відділом Посольства України в ОАЕ та Консульством України в Дубаї на тлі поточної безпекової ситуації.  «Ця форма є основним засобом зв’язку з консульським відділом Посольства України в ОАЕ та Консульством України в Дубаї», – зазначили у дипломатичному представництві.

У зверненні наголошується, що форму необхідно заповнити громадянам України, які вимушено перебувають на території ОАЕ та Бахрейну у зв’язку з безпековою ситуацією.

У дипустанові також повідомили про перевантаження телефонних ліній. «Телефонні лінії Посольства та Консульства наразі перевантажені, тому просимо поставитись з розумінням та заповнити цю форму, в разі виникнення питань щодо тимчасового перебування на території ОАЕ та Бахрейну», – йдеться у повідомленні.

Посольство додало, що інформація про стан безпекової ситуації в ОАЕ та Бахрейні, а також рекомендації для громадян України оперативно публікуються на офіційному сайті установи та на її сторінках у Facebook та Instagram. Громадян закликали стежити за оновленнями.

Нагадаємо, що Міністерство оборони Об'єднаних Арабських Еміратів підтвердило масштаби іранської атаки, що сталася в суботу, 28 лютого 2026 року. Тегеран застосував безпрецедентну кількість озброєння для удару по цивільній інфраструктурі та стратегічних об'єктах країни, що призвело до людських жертв та значних руйнувань у головних аеропортах регіону.

Теги: Іран посольство Україна ОАЕ

Посольства України в ОАЕ та Бахрейні закликали громадян стати на облік
