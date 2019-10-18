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    В Афганістані сталися два вибухи у мечеті, понад 60 загиблих

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    <p>Вибухи прогриміли&nbsp;в провінції Нангархар</p> - В Афганістані сталися два вибухи у мечеті, понад 60 загиблих

    Вибухи прогриміли в провінції Нангархар

    Фото: zeenews

    Внаслідок кількох вибухів всередині будівлі обвалився дах мечеті

    В Афганістані внаслідок двох вибухів у мечеті в провінції Нангархар загинули 62 особи, ще понад 100 зазнали поранень.

    Про це повідомляє Zeenews.

    «Внаслідок вибухів у мечеті на сході Афганістану під час молитви в п'ятницю загинули щонайменше 62 особи, які зібралися на богослужіння», - повідомили місцеві чиновники.

    За словами представника губернатора провінції Нангархар Атаулли Хог’яні, внаслідок кількох вибухів всередині будівлі обвалився дах мечеті. За попередньою інформацією, в мечеті сталися два вибухи.

    Член ради провінції Нангархар Сохраб Кадері не виключив збільшення кількості жертв, додавши, що понад 100 осіб були поранені унаслідок інциденту.

    Нещодавно на півночі Афганістану в місті Сарі-Пуль запобігли великому теракту. Правоохоронці виявили замінований автомобіль, в якому була майже тонна вибухівки.

    Раніше в Афганістані в місті Джалабад біля армійського автобуса стався вибух. У результаті загинули щонайменше десять осіб, ще 27 отримали поранення.

    Також раніше бойовики «Талібану» вбили шість афганських поліцейських у провінції Капіса. Ще троє поліцейських отримали поранення під час нічного нападу.

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