  1. Головна
  2. Світ
  3. У світі
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    У світі

    Помер зірка російського серіалу «Вороніни»

    • Розсилка
    <p>Борис Клюєв,&nbsp;відомий за роллю Миколи Петровича в серіалі &laquo;Вороніни&raquo;, помер у віці 76 років</p> - Помер зірка російського серіалу «Вороніни»

    Борис Клюєв, відомий за роллю Миколи Петровича в серіалі «Вороніни», помер у віці 76 років

    Актор із травня 2018 роки боровся з онкологічним захворюванням

    Радянський і російський актор театру та кіно Борис Клюєв, відомий за роллю Миколи Петровича в серіалі «Вороніни», пішов із життя у віці 76 років.

    Про це у вівторок пізно ввечері, 1 вересня, повідомила «Тасс» директор державного академічного Малого театру РФ Тамара Михайлова.

    «Борис Клюєв помер, він був тяжко хворий...Прощання буде в Малому театрі, дати поки що немає», – зазначила Михайлова.

    Відомо, що актор із травня 2018 роки боровся з онкологічним захворюванням.

    Борис Клюєв народився 13 липня 1944 року в Москві. З 1969 року був актором державного академічного Малого театру Росії. Крім того, знявся у 120 фільмах.

    Артист був членом Союзу кінематографістів РФ, членом правління Гільдії акторів кіно Росії. У 2002 році отримав звання народного артиста РФ.

    Велику популярність Клюєву принесли ролі пенсіонера Миколи Петровича в комедійному телесеріалі «Вороніни» і митрополита Діонісія в історичному серіалі «Годунов».

    Варто зазначити, що 11 березня 2014 року Клюєв підписав звернення діячів культури РФ на підтримку політики Володимира Путіна в Україні і анексії Криму. Був внесений до переліку осіб, які створюють загрозу нацбезпеці України.

    Нагадаємо, наприкінці серпня помер народний артист СРСР Володимир Андрєєв.

    Росія кіно смерть культура актор
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ