Помер зірка російського серіалу «Вороніни»



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Борис Клюєв, відомий за роллю Миколи Петровича в серіалі «Вороніни», помер у віці 76 років

Актор із травня 2018 роки боровся з онкологічним захворюванням

Радянський і російський актор театру та кіно Борис Клюєв, відомий за роллю Миколи Петровича в серіалі «Вороніни», пішов із життя у віці 76 років.

Про це у вівторок пізно ввечері, 1 вересня, повідомила «Тасс» директор державного академічного Малого театру РФ Тамара Михайлова.

«Борис Клюєв помер, він був тяжко хворий...Прощання буде в Малому театрі, дати поки що немає», – зазначила Михайлова.

Відомо, що актор із травня 2018 роки боровся з онкологічним захворюванням.

Борис Клюєв народився 13 липня 1944 року в Москві. З 1969 року був актором державного академічного Малого театру Росії. Крім того, знявся у 120 фільмах.

Артист був членом Союзу кінематографістів РФ, членом правління Гільдії акторів кіно Росії. У 2002 році отримав звання народного артиста РФ.

Велику популярність Клюєву принесли ролі пенсіонера Миколи Петровича в комедійному телесеріалі «Вороніни» і митрополита Діонісія в історичному серіалі «Годунов».

Варто зазначити, що 11 березня 2014 року Клюєв підписав звернення діячів культури РФ на підтримку політики Володимира Путіна в Україні і анексії Криму. Був внесений до переліку осіб, які створюють загрозу нацбезпеці України.

Нагадаємо, наприкінці серпня помер народний артист СРСР Володимир Андрєєв.