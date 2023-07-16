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Померла легендарна акторка та співачка Джейн Біркін

Надія Карбунар
glavcom.ua
Померла легендарна акторка та співачка Джейн Біркін
Біркін знялась у понад 70 фільмах та випустила більше 10 музичних альбомів
фото з відкритих джерел

Наприкінці травня артистка через стан здоров'я скасувала всі свої концерти

Акторка та співачка Джейн Біркін померла у віці 76 років, повідомляє французьке видання Le Parisien. За інформацією журналістів, співачку знайшли мертвою у її будинку в Парижі.

Наприкінці травня вона через стан здоров'я скасувала всі свої концерти.

«Я завжди була великою оптимісткою і я розумію, що мені потрібно ще трохи часу, щоб знову бути в змозі вийти на сцену і бути з вами», – казала тоді Біркін.

Померла легендарна акторка та співачка Джейн Біркін фото 1

Про смерть співачки з посиланням на власні джерела повідомляє також BFMTV.

Англо-французька зірка розпочала свою акторську кар'єру в Лондоні у 60-ті роки, зокрема знялася у картині «Фотозбільшення» Мікеланджело Антоніоні.

Особливу популярність Біркін здобула завдяки романтичним стосункам та музичній співпраці зі скандальним французьким співаком та автором пісень Сержем Генсбуром, з яким у них народилася дочка Шарлотта Генсбур, також відома співачка та акторка. Їхні палкі відносини тривали цілих 10 років, але так і не закінчилися шлюбом.

Померла легендарна акторка та співачка Джейн Біркін фото 2

Кульмінацією бурхливого роману Біркін і Генсбура став їхній альбом 1969 року Джейн Біркін/Серж Генсбур, а також відвертий фільм 1976 року Je t'aime moi non plus з однойменною піснею, в якій Біркін імітує звуки статевого акту.

Загалом вона знялась у понад 70 фільмах та випустила більше 10 музичних альбомів.

Померла легендарна акторка та співачка Джейн Біркін фото 3

Крім того, Джейн Біркін відома тим, що на честь її модний будинок Hermes створив сумку Birkin, яка на довгі роки стала символом стилю. Однак в інтерв'ю ВВС у 2017 році вона розповідала, що практично не носить відомі сумки, названі на її честь.

Померла легендарна акторка та співачка Джейн Біркін фото 4

Також Біркін висловлювала здивування тим, що після її 50-річної кар'єри люди досі асоціюють її саме з цим аксесуаром.

Нагадаємо, 12 липня французький письменник чеського походження Мілан Кундера помер у Франції, йому було 94 роки.

Також американсько-китайська співачка та акторка Коко Лі, яка виконала саундтрек до мультфільму «Мулан», наклала на себе руки через депресію. 

Теги: смерть будинок співачка фільм дочка акторка

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