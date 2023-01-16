Померла відома італійська акторка Джина Лоллобріджіда

1 лютого 2018 року актриса отримала іменну зірку на Алеї слави Голлівуду у Лос-Анджелесі

В Італії на 96-му році життя померла відома акторка Джина Лоллобріджіда. Про це повідомляє сайт газети La Repubblica.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Причина смерті наразі невідома.



Акторка дебютувала у 1952 році, у французькому фільмі Фанфан-тюльпан, завдяки якому і прославилася. Кінострічка здобула призи Каннського та Берлінського кінофестивалів та принесла артистці світову славу.



Лоллобріджида – Великий офіцер ордену за заслуги перед Італійською Республікою, кавалер ордена Почесного легіону, офіцер ордену Мистецтв та літератури.

Вона знімалась у фільмах: «Собор Парижської Богоматері», «Соломон і цариця Савська», «Солом’яна жінка», «Найкрасивіша жінка в світі», «Трапеція» та інші.



1 лютого 2018 року актриса отримала іменну зірку на Алеї слави Голлівуду у Лос-Анджелесі.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Цікаво, що Лоллобріджида мала звичку говорити про себе в третій особі.

Нагадаємо, 12 січня стало відомо про смерть легендарної супермоделі Тетяни Патітц. Їй було всього 56 років. Представник родини повідомив, що причиною смерті став рак молочних залоз.