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Померла відома італійська акторка Джина Лоллобріджіда

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Померла відома італійська акторка Джина Лоллобріджіда
Джина Лоллобріджіда дебютувала у 1952 році
фото з відкритих джерел

1 лютого 2018 року актриса отримала іменну зірку на Алеї слави Голлівуду у Лос-Анджелесі

В Італії на 96-му році життя померла відома акторка Джина Лоллобріджіда. Про це повідомляє сайт газети La Repubblica.

Причина смерті наразі невідома.
 
Акторка дебютувала у 1952 році, у французькому фільмі Фанфан-тюльпан, завдяки якому і прославилася. Кінострічка здобула призи Каннського та Берлінського кінофестивалів та принесла артистці світову славу.
 
Лоллобріджида – Великий офіцер ордену за заслуги перед Італійською Республікою, кавалер ордена Почесного легіону, офіцер ордену Мистецтв та літератури.

Вона знімалась у фільмах: «Собор Парижської Богоматері», «Соломон і цариця Савська», «Солом’яна жінка», «Найкрасивіша жінка в світі», «Трапеція» та інші.
 
1 лютого 2018 року актриса отримала іменну зірку на Алеї слави Голлівуду у Лос-Анджелесі.

Цікаво, що Лоллобріджида мала звичку говорити про себе в третій особі.

Нагадаємо, 12 січня стало відомо про смерть легендарної супермоделі Тетяни Патітц. Їй було всього 56 років. Представник родини повідомив, що причиною смерті став рак молочних залоз. 

Теги: Італія актор смерть актриса

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