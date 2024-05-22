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Понад 60 тис. за рік: у Німеччині зросла кількість злочинів із політичних мотивів

Катерина Іванова
glavcom.ua
Понад 60 тис. за рік: у Німеччині зросла кількість злочинів із політичних мотивів
57,7% політично мотивованих кримінальних злочинів, скоєних правоекстремістами, полягали у пропаганді заборонених ідеологій, зокрема демонстрації їхніх символів
фото з відкритих джерел

У країні фіксується сплеск правоекстремістського насильства на ґрунті расизму та антисемітизму

Упродовж 2023 року в Німеччині було скоєно 60 028 кримінальних злочинів з політичних мотивів. Про це повідомило Федеральне відомство з кримінальних справ Німеччини, пише DW. 

Це новий максимум за всю історію ведення докладної статистики. У 2022 році таких випадків було приблизно на 1 100 менше.

Зокрема, на 23% – до 28 945 випадків – зросла кількість злочинів, скоєних німцями під впливом правоекстремістських ідей. Число лівоекстремістських злочинів також зросло на 11,5% – всього таких випадків у 2023 році було зафіксовано 7 777.

Ідеології, які прийшли з-за кордону, дали мотивацію для вчинення 5 170 кримінальних правопорушень. Зрештою, кількість злочинів, скоєних на релігійному підґрунті, за рік потроїлася – до 1 458 випадків.

Кількість людей, які постраждали від політично мотивованого насильства, у 2023 році зросла на шість відсотків – з 1 660 до 1 759 людей. Було скоєно 17 невдалих та три вдалі спроби вбивств із політичних мотивів, зазначають автори дослідження.

57,7% політично мотивованих кримінальних злочинів, скоєних правоекстремістами, полягали у пропаганді заборонених ідеологій, зокрема демонстрації їхніх символів.

Нагадаємо, у німецькому місті Дортмунд Рурського району 15-річний підліток з України отримав ножові поранення. Про це повідомляє Bild. Зазначається, що 15-річний хлопець з двома друзями розпочали розмову з двома дівчатами і це, ймовірно, не сподобалось групі молодиків.

Раніше повідомлялося, що у місті Меттманн поблизу Дюссельдорфа, що у Німеччині невідомий напав на 15-річного українського підлітка на ґрунті расової ненависті. Українець отримав серйозні травми. 

До слова, 17-річного українського баскетболіста Володимира Єрмакова, який виступав за молодіжну збірну, було вбито в Німеччині. Зазначається, що у Дюссельдорфі на українця Володимира Єрмакова та його друга Артема Козаченка напали невідомі з ножами. Повідомляється, що на місці злочину були свідки. Єрмаков раніше грав у дитячих командах «Тейваз» та «5T.EAM-ДЮСШ-12» (2006 р.н.). Також у складі юнацької збірної України (U-16) виступав на чемпіонаті Європи 2022 року у Болгарії.

Також 18-річний український баскетболіст Артем Казаченко, який постраждав унаслідок збройного нападу в Дюссельдорфі, помер у лікарні.

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Теги: Німеччина злочинність поранення

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