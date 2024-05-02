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Кулеба: За два роки війни Росія ефективніше виробляє зброю, аніж країни Заходу

Катерина Іванова
glavcom.ua
Кулеба: За два роки війни Росія ефективніше виробляє зброю, аніж країни Заходу
Кулеба зауважив, що за обсягом військової допомоги, наданої Україні, Німеччина була другою після Сполучених Штатів
фото: РБК Україна

Міністр закордонних справ наголосив, що програш України лише спровокує війни та конфлікти у світі

Незважаючи на всі зусилля, українські союзники «відстають від графіка» виробництва зброї, на відміну від Росії. Про це заявив очільник українського МЗС Дмитро Кулеба в інтерв'ю Forein Policy.

«Коли я дивлюся на те, чого досягла Росія у відновленні виробництва промислової бази і чого досяг увесь Захід, ми повинні дивитися правді в очі та визнати, що Росія ефективніша у своїх військових зусиллях. І це ставить перед Заходом більш фундаментальне питання. Якщо він не може бути ефективним у цій конкретній військовій спробі, то наскільки ефективним він може бути, якщо спалахнуть інші війни та кризи такого ж масштабу», – наголошує Кулеба.

За його словами, Європа вже зрозуміла, що сама зіткнулася з реальністю війни в Європі, і це спонує країни до дій. Власне, саме тому було ухвалене рішення про відкриття переговорів про вступ України до ЄС, а окремі країни-члени оголосили про безпрецедентні пакети військової допомоги. 

Кулеба зауважив, що за обсягом військової допомоги, наданої Україні, Німеччина була другою після Сполучених Штатів. На його думку, це реальність, яку неможливо було уявити навіть після вторгнення у 2022 році.

Окремо міністр закордонних справ наголосив, що програш України лише спровокує війни та конфлікти у світі.

«Люди наводять найнеймовірніші аргументи, аби пояснити, чому Україна не заслуговує на підтримку. Але є дуже простий факт: якщо ви програєте в Україні, це матиме ефект доміно, і ви почнете програвати всюди. Ось чому я згадав про різницю в оборонно-промисловій базі між Росією та всіма нашими західними союзниками разом узятими», – наголосив Кулеба.

Український дипломат додав, що за два роки війни Росія стала більш ефективною у виробництві зброї, ніж весь західний альянс. На його думку, це поганий знак. Міністр підкреслив, що світ можливо захистити, лише якщо всі поставляться серйозно до чинних викликів.

Нагадаємо, союзники України мають не зволікати з наданням допомоги Києву та відкинути острах, адже російський диктатор Володимир Путін, як «політична тварина», відчуває реакцію світу на військову агресію Москви та діє відповідно до неї. Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в ефірі CNN.

До слова, очільник МЗС пояснив, що має бути у взаєминах між українськими чоловіками за кордоном та українськими чоловіками в Україні.

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Теги: диктатор Дмитро Кулеба Україна Європа путін міністр Німеччина росія

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