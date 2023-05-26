Україна відкриє посольство в Руанді – Кулеба

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба здійснив перший в історії візит до Руанди

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Україна відкриє посольство в Руанді. Про це повідомляє офіційний сайт МЗС України.

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Кулеба здійснив перший в історії візит до Руанди, де провів у столиці Кігалі переговори з міністром закордонних справ та міжнародного співробітництва Вінсентом Бірутою.

«Наприкінці 2022 року президент Зеленський поставив українській дипломатії чітке завдання: розширити присутність в Африці. Після ретельного аналізу ми запланували відкриття нових посольств в африканських країнах, одне з яких відкриємо в Руанді. Руандійська сторона вже надала офіційну згоду на створення української дипломатичної місії в Кігалі», – повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

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Кулеба став першим міністром закордонних справ України, який відвідав Руанду з часу встановлення дипломатичних відносин. Візит відбувся в День Африки та 60-ї річниці заснування Організації Африканської Єдності.

В українському МЗС відзначили, що після повномасштабного вторгнення РФ Руанда голосує за українські резолюції в ООН, підтримує суверенітет та територіальну цілісність України та солідарна з українським народом.

Окремою темою переговорів стала продовольча безпека в Африці, експорт українських зернових в рамках Чорноморської зернової ініціативи та гуманітарної програми Grain From Ukraine.

Дмитро Кулеба та Вінсент Бірута підписали меморандум про політичні консультації міністерств закордонних справ України та Руанди. Сторони також домовилися незабаром провести бізнес-форум за участі українського та руандійського бізнесу.

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Кулеба запросив руандійського колегу відвідати Україну.

Раніше повідомлялося, що міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба прибув із візитом до Ефіопії, де провів у столиці країни Аддис-Абебі зустрічі з головою Африканського Союзу, президентом Союзу Коморських островів Азалі Ассумані та головою Комісії Африканського Союзу Мусою Факі Махаматом.