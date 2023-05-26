Головна Світ Політика
search button user button menu button

Україна відкриє посольство в Руанді – Кулеба

Діана Гасюк
glavcom.ua
Україна відкриє посольство в Руанді – Кулеба
Дмитро Кулеба та очільник МЗС Руанди Вінсент Бірута
фото: МЗС України

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба здійснив перший в історії візит до Руанди

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Україна відкриє посольство в Руанді. Про це повідомляє офіційний сайт МЗС України.

Кулеба здійснив перший в історії візит до Руанди, де провів у столиці Кігалі переговори з міністром закордонних справ та міжнародного співробітництва Вінсентом Бірутою.

«Наприкінці 2022 року президент Зеленський поставив українській дипломатії чітке завдання: розширити присутність в Африці. Після ретельного аналізу ми запланували відкриття нових посольств в африканських країнах, одне з яких відкриємо в Руанді. Руандійська сторона вже надала офіційну згоду на створення української дипломатичної місії в Кігалі», – повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

Кулеба став першим міністром закордонних справ України, який відвідав Руанду з часу встановлення дипломатичних відносин. Візит відбувся в День Африки та 60-ї річниці заснування Організації Африканської Єдності.

В українському МЗС відзначили, що після повномасштабного вторгнення РФ Руанда голосує за українські резолюції в ООН, підтримує суверенітет та територіальну цілісність України та солідарна з українським народом.

Окремою темою переговорів стала продовольча безпека в Африці, експорт українських зернових в рамках Чорноморської зернової ініціативи та гуманітарної програми Grain From Ukraine. 

Дмитро Кулеба та Вінсент Бірута підписали меморандум про політичні консультації міністерств закордонних справ України та Руанди. Сторони також домовилися незабаром провести бізнес-форум за участі українського та руандійського бізнесу.

Кулеба запросив руандійського колегу відвідати Україну.

Раніше повідомлялося, що міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба прибув із візитом до Ефіопії, де провів у столиці країни Аддис-Абебі зустрічі з головою Африканського Союзу, президентом Союзу Коморських островів Азалі Ассумані та головою Комісії Африканського Союзу Мусою Факі Махаматом.

Читайте також: До України їдуть лідери країн Африки

 

Теги: міністр посольство Україна Дмитро Кулеба безпека

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Поки ЗСУ звільняють окуповані території, українська влада має провести необхідні реформи
Чому Україна зобов'язана вигравати і війну, і мир одночасно
23 травня, 19:18
Всього пенсійні виплати підвищили для близько 600 тисяч пенсіонерів
Перерахунок пенсій: що зміниться із 1 травня
28 квiтня, 06:49
Командувач армії Пакистану генерал Сайєд Асім Мунір (праворуч) приймає почесну варту під час цього чотириденного візиту до Китаю
Китай поглибить і розширить військові зв'язки ще з однією країною
27 квiтня, 16:42
Польща скасувала односторонню заборону на імпорт із України
Польща скасувала односторонню заборону на імпорт із України
3 травня, 00:49
Норвегія виділила 378 млн євро на допомогу Україні
Норвегія надала Україні майже 380 млн євро: на що підуть кошти
4 травня, 07:47
За 2022 рік товарообіг України становив $99,7 млрд
Рада ЄС продовжила дію «економічного безвізу» з Україною
Вчора, 14:38
Із початку повномасштабного вторгнення США надали Україні майже $37 млрд допомоги
США готують пакет військової допомоги для України на $1,2 млрд – ЗМІ
9 травня, 03:05
Президент подякував українським військовим на передовій та розповів про успіхи на дипломатичному фронті
«Що більше полонених візьмемо, то більше наших людей повернемо». Звернення президента
Вчора, 21:43
Норвегія ухвалила історичний пакет допомоги, заснувавши фонд підтримки України
Норвегія надасть Україні додаткове озброєння: що отримають ЗСУ
23 травня, 13:12

Політика

У Держдепі США відреагували на розміщення ядерної зброї в Білорусі
У Держдепі США відреагували на розміщення ядерної зброї в Білорусі
Україна відкриє посольство в Руанді – Кулеба
Україна відкриє посольство в Руанді – Кулеба
Іспанія заявила про новий пакет військової допомоги Україні: деталі
Іспанія заявила про новий пакет військової допомоги Україні: деталі
США планують оголосити про новий пакет військової допомоги Україні
США планують оголосити про новий пакет військової допомоги Україні
Уряд Литви анонсував новий пакет військової допомоги для ЗСУ
Уряд Литви анонсував новий пакет військової допомоги для ЗСУ
Байден повідомив про призначення нового голови генштабу США
Байден повідомив про призначення нового голови генштабу США

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
91K
Американська розвідка назвала, хто стоїть за атакою безпілотників на Кремль
23K
«Звільнення» Бєлгородщини. Розвідка анонсувала продовження
16K
Пожежа у Москві, Росія атакувала Київ «Шахедами», удари по Харкову: головне за ніч
12K
«Шахед» пошкодив на Буковині житлові будинки
8778
Окупанти тікають із двох міст Запорізької області – ЗМІ
6848
У могутність Путіна вже не вірять. Одкровення Пригожина

Новини

26 травня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:39
Азербайджан надасть Україні 3000 дозволів на транзитні перевезення
Вчора, 23:44
«Бавовна» у Бердянську: в окупантів паніка
Вчора, 23:25
ЗСУ відбили майже 30 атак і знищили чотири ворожих склади боєприпасів – Генштаб
Вчора, 06:47
Пожежа у Москві, Росія атакувала Київ «Шахедами», удари по Харкову: головне за ніч
Вчора, 06:13
Подекуди короткочасні дощі та грози: прогноз погоди на 25 травня
Вчора, 05:11

Прес-релізи

Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
4 травня, 10:51
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту