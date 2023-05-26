Експосол США в Росії відзначив потребу глибшого вивчення української мови: яка причина

Колишній посол Сполучених Штатів у Москві радить всім почати вчити українську

У Сполучених Штатах Америки мають глибше і ширше вивчати україністику, оскільки незабаром Україна стане однією з ключових країн ЄС і НАТО. Про це повідомив колишній посол Сполучених Штатів у Москві Майкл Макфол 26 травня, у п’ятницю в межах Київського безпекового форуму.

Будь ласка, читайте текст після реклами

За словами дипломата, після розпаду Радянського Союзу у США стали набагато менше уваги приділяти вивченню окремих країн, які раніше перебували під російською окупацією.

«Я професор Стенфордського університету і скажу вам, що у нас немає кафедри україністики. І це ганьба, це дуже неправильно», – вважає Макфол.

Будь ласка, читайте текст після реклами

На його думку, західний світ і США зокрема мають деколонізувати погляд на пострадянський простір і в політичному плані, і в контексті вивчення.

«Оскільки Україна стане однією з найважливіших країн в Європі, однією з найважливіших країн Євросоюзу і НАТО, [ми], зокрема як США, повинні почати розуміти Україну в усіх її проявах, в усіх вимірах, а не лише як країну, що розташована десь поряд з Росією», – резюмував він.

Нагадаємо, експосол США в Україні вважає, що Держдеп мав би оголосити Росію спонсором тероризму.