Посол розповів, які українці роблять Чехію кращою

Єгор Голівець
Єгор Голівець
Українці посилили ринок праці Чехії
фото: Reuters

Василь Зварич: «Коли треба щось ремонтувати, чеська компанія візьметься за тиждень-два. А Михайло з України зробить все того ж дня»

Українці, які залишилися працювати в Чехії після початку повномасштабної війни, посилили конкуренцію на ринку праці та стали важливим фактором розвитку економіки. Про це посол України в Чехії Василь Зварич розповів в інтерв’ю «Главкому».

За словами посла, після 2022 року до Чехії прибули майже 700 тис. українців, однак понад половина з них або повернулися в Україну, або переїхали до інших країн Європи, зокрема до Німеччини. В країні залишилися переважно ті, хто був готовий працювати та інтегруватися в місцеве суспільство.

«У Чехії залишились ті, хто хотіли тут працювати і заробляти гроші, тому що чехи дуже правильно вибудували міграційну політику. Вони дали можливість українцям з тимчасовим захистом працювати на тих же умовах, що і місцеві громадяни. Відповідно була створена конкуренція, і українці були затребувані на локальному ринку праці», – наголосив посол.

Зварич помітив цікавий феномен: українці, які приїхали в Чехію вже під час повномасштабного вторгнення, певний час тут прожили та здатні порівняти своє життя в Україні і в Чеській Республіці, часто роблять висновок про те, що в багатьох сферах в Україні все влаштовано значно краще: «Це, скажімо, банки, IT-галузь, сфера звичайних побутових послуг. В Чехії, щоб елементарно провести інтернет, треба протягом досить довгого часу стояти в черзі, а в Україні це можна зробити за пів дня. Мені один знайомий чех розповідав, що коли треба щось відремонтувати в помешканні, чеська компанія поставить в список очікувань на тиждень-два. А можна подзвонити знайомому Михайлу з України – і він приїде та зробить все того ж дня не гірше, ніж інші. Цей елемент конкуренції, яку створюють українці на чеському ринку, – також джерело розвитку економіки в багатьох галузях. І це дуже добра взаємодія: українці становлять додану вартість для чеського суспільства в багатьох напрямках».

Окремо Зварич зазначив, що інтерес Чехії до економічної співпраці з Україною, зокрема у сфері відбудови, не зменшується. За його словами, чеський уряд і бізнес продовжують розглядати Україну як перспективний напрям для інвестицій.

Серед ключових проєктів: відбудова лікарень у кількох містах України, а також підтримка енергетичної інфраструктури. Також розглядається розширення співпраці на IT-сферу та космічні технології.

Посол України в Чехії Василь Зварич в інтерв’ю «Главкому» також заявив, що чеське суспільство зберігає стабільну підтримку України, яка перевищує 50% навіть у питаннях військової допомоги, попри політичні дискусії та передвиборчі процеси.

Водночас він наголосив, що Чехія визначає Росію як ключову загрозу у своїй безпековій стратегії та посилює оборонні спроможності, зокрема через модернізацію армії та співпрацю з партнерами по НАТО.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

