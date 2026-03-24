Притула розповів, чому негативно реагує на деякі меми з ним

Волонтер розповів, чому його не подобається, коли його зображують у мемах про Іран

Під час війни українці почали поширювати та створювати чимало різноманітних мемів. Героєм деяких із них став і волонтер Сергій Притула. Він відреагував на творчість українців, які жартома згадують його в мережі, коли потрібно зібрати кошти на щось. Про це Притула висловився в інтерв’ю «Суспільне Культура», повідомляє «Главком».

Інтерв’юєрка згадала, як на початку березня 2026 року в мережі почали з’являтися меми із Сергієм Притулою, у яких українці жартували, що фонд волонтера нібито відкриває збір коштів на купівлю Дубаї на тлі війни на Близькому Сході.

За словами Сергія Притули він добре ставиться до таких мемів: «До мемів я ставлюся нормально, тому що взагалі українці – це чемпіони світу з мемів. Це один зі шляхів ментального спасіння під час такої страшної кризи, якою є війна. Тому меми ок. І я в мемах теж ок».

Українці створили мем із Сергієм Притулою

Однак є те, до чого волонтер ставиться негативно. Зокрема, коли його зображують у мемах про Іран. «Інша справа, що до деяких мемів я ставлюся негативно, з огляду ось на яку напасть. Коли робиться мем, де я сиджу в образі араба на тлі карти Ірану й там повідомлення, що іранський волонтер збирає на якийсь ударний килим чи щось подібне. Мене це з одного боку веселить, з іншого боку, я перепрошую, але Іран – це ворог. Іран – це країна, яку треба було вже давно поставити на місце. Подібними мемами трішечки перевертаємо стіл і проводимо аналогію між Іраном і Україною. Але ми, вибачте, жертва агресії, а не частинка вісі зла», – пояснив волонтер.

Притула часто стає героєм різноманітних мемів

Сергій Притула додав, що такі меми його бентежать та зазначив, що не варто «плутати карти». «У такий спосіб нативно, ненавмисно, більш ніж переконаний, що люди це робили, але прививається, можливо, якась симпатія, бо ототожнюється із нами. А це завжди викликає якусь внутрішню емпатію до того, що ти бачиш», – сказав Притула.

