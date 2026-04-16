Чи поповнить Чехія список недружніх Україні держав? Посол оцінив поствиборчу конфігурацію сил

glavcom.ua
Посол України в Чехії Василь Зварич заявив про ризики для України після виборів у Чехії
фото: Facebook/Vasyl Zvarich

Український дипломат прокоментував співпрацю Чехії з Угорщиною і Словаччиною

У Чехії після формування нового уряду спалахнув політичний скандал через суперечливі заяви представників влади щодо України. В інтерв’ю «Главкому» посол України в Чехії Василь Зварич прокоментував ситуацію після входження до урядової коаліції праворадикальної євроскептичної партії «Свобода і пряма демократія» (SPD), яку очолює Томіо Окамура.

За словами дипломата, політична сила, що отримала трохи більше 7% голосів на виборах, опинилася в уряді через поствиборчу конфігурацію парламенту. Після цього SPD почала активно просувати власну риторику, орієнтовану на свій електорат.

Зварич зазначив, що представники цієї партії намагаються використати перебування при владі для зміцнення популярності, зокрема через заяви, які не завжди збігаються із загальною лінією уряду.

Одним із резонансних кроків стало рішення спікера парламенту Томіо Окамури, який розпочав свою каденцію зі зняття українського прапора з будівлі парламенту. Цей крок викликав значний суспільний і політичний резонанс.

Водночас у програмному виступі прем’єр-міністра Андрія Бабіша, який відповідає за зовнішню політику, не пролунало жодних критичних заяв щодо України чи українсько-чеської співпраці.

Посол підкреслив, що така різниця в риториці спричинила внутрішній дисонанс у коаліції. Багато політиків фактично дистанціювалися від заяв спікера, а його виступ був орієнтований передусім на власних виборців.

Коментуючи ширший регіональний контекст, Зварич відкинув припущення про можливий дрейф Чехії до країн із більш проросійською риторикою, як-от Угорщина чи Словаччина.

«Ми розуміємо, що співпраця Чехії з Угорщиною і Словаччиною не спрямована проти України чи проти наших євроінтеграційних та євроатлантичних амбіцій… Проте серед цих країн немає спільної точки зору щодо Росії, підтримки України тощо», – зазначив він.

Дипломат додав, що розвиток відносин у межах Вишеградської групи є одним із пріоритетів чеського уряду, однак це не означає зміни курсу Праги.

«На сьогодні нема підстав казати, що Чехія дрейфує до орбіти недружніх щодо України держав», – наголосив Зварич.

Він також пов’язав появу подібних заяв із активним політичним циклом у країні. Після парламентських виборів Чехія готується до місцевих перегонів, а в перспективі – до президентської кампанії 2028 року.

За словами дипломата, нинішня ситуація відображає динаміку демократичної політики, де різні сили намагаються мобілізувати свій електорат, однак це не означає зміни стратегічного курсу держави щодо України.

Посол України в Чехії Василь Зварич в інтерв’ю «Главкому» зазначив, що чеське суспільство загалом зберігає підтримку України, попри активні спроби російської пропаганди впливати на настрої. За його словами, понад половина громадян Чехії підтримують допомогу Україні, зокрема й у військовій сфері, а сама країна залишається важливим партнером Києва у питаннях безпеки та відновлення.

Читайте також:

Читайте також

Поблизу Ніцци розслідується розкішна власність українських депутатів
У Франції спливли скандальні деталі будівництва маєтку Льовочкіна
23 березня, 12:48
Анна Завальська звинуватила Катерину Реп’яхову у скандалі на концерті Віктора Павліка
Скандал після концерту Віктора Павліка набирає обертів: свідки звинувачують дружину артиста
23 березня, 13:53
Оля Полякова висловилася про дружину Віктора Павліка
«Вона просто хайпує». Полякова звинуватила дружину Віктора Павліка на тлі скандалу з концертом співака
26 березня, 16:33
Глава Rheinmetall знецінив українські дрони
Глава Rheinmetall знецінив українські БпЛА, а після скандалу заявив про повагу
29 березня, 23:27
Українців звинувачують в організованому нападі, незаконному позбавленні волі та розбої
У Празі перед судом постали четверо українців та чешка: у чому їх звинувачують
30 березня, 20:58
Олег Аджикаєв показав спільне фото з Тіною Кароль та Андрієм Хливнюком
Саундпродюсер пісень Тіни Кароль та «Бумбоксу» звинуватив артистів у шахрайстві: деталі конфлікту
30 березня, 11:53
Скандал навколо Rheinmetall розгорівся після інтерв’ю генерального директора компанії Арміна Паппергера
Зеленський відповів главі Rheinmetall, який назвав українських виробників дронів домогосподарками
30 березня, 12:10
Ставки на життя пілотів: платформа Polymarket вибачилась після хвилі обурення
Ставки на життя пілотів: платформа Polymarket вибачилась після хвилі обурення
5 квiтня, 03:58
Мелоні вважалася близькою союзницею Трампа
Трамп розкритикував колишню союзницю Мелоні
14 квiтня, 23:28

Політика

Конгрес США зареєстрував резолюцію про імпічмент Трампа: подробиці
Де в ЄС найбільше українських біженців і скільки їх загалом: дані Євростату
Білий дім зробив заяву про наступний раунд переговорів з Іраном
Республіканці в Сенаті заблокували спробу обмежити військові дії Трампа проти Ірану
Генсек НАТО відповів, чи вплине війна в Ірані на постачання зброї Україні
Новини

«Металіст 1925» розгромив «Верес» у скандально перенесеному поєдинку Прем'єр-ліги
Вчора, 19:30
«Рома» остаточно визначилася з долею Довбика – ЗМІ
Вчора, 18:17
Збірна України запланувала два контрольні поєдинки на червень – ЗМІ
Вчора, 12:27
Кривдник «Динамо» та герой «Зорі» забрали призи туру Прем'єр-ліги
14 квiтня, 18:25
Українська асоціація футболу створила робочу групу з клубами Прем'єр-ліги для реформи суддівства
14 квiтня, 16:22
Командир місячної місії порушив інструкції NASA: яке покарання світить
14 квiтня, 15:00

Прес-релізи

БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
25 березня, 15:52
