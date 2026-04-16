Чи поповнить Чехія список недружніх Україні держав? Посол оцінив поствиборчу конфігурацію сил

Посол України в Чехії Василь Зварич заявив про ризики для України після виборів у Чехії

Український дипломат прокоментував співпрацю Чехії з Угорщиною і Словаччиною

У Чехії після формування нового уряду спалахнув політичний скандал через суперечливі заяви представників влади щодо України. В інтерв’ю «Главкому» посол України в Чехії Василь Зварич прокоментував ситуацію після входження до урядової коаліції праворадикальної євроскептичної партії «Свобода і пряма демократія» (SPD), яку очолює Томіо Окамура.

За словами дипломата, політична сила, що отримала трохи більше 7% голосів на виборах, опинилася в уряді через поствиборчу конфігурацію парламенту. Після цього SPD почала активно просувати власну риторику, орієнтовану на свій електорат.

Зварич зазначив, що представники цієї партії намагаються використати перебування при владі для зміцнення популярності, зокрема через заяви, які не завжди збігаються із загальною лінією уряду.

Одним із резонансних кроків стало рішення спікера парламенту Томіо Окамури, який розпочав свою каденцію зі зняття українського прапора з будівлі парламенту. Цей крок викликав значний суспільний і політичний резонанс.

Водночас у програмному виступі прем’єр-міністра Андрія Бабіша, який відповідає за зовнішню політику, не пролунало жодних критичних заяв щодо України чи українсько-чеської співпраці.

Посол підкреслив, що така різниця в риториці спричинила внутрішній дисонанс у коаліції. Багато політиків фактично дистанціювалися від заяв спікера, а його виступ був орієнтований передусім на власних виборців.

Коментуючи ширший регіональний контекст, Зварич відкинув припущення про можливий дрейф Чехії до країн із більш проросійською риторикою, як-от Угорщина чи Словаччина.

«Ми розуміємо, що співпраця Чехії з Угорщиною і Словаччиною не спрямована проти України чи проти наших євроінтеграційних та євроатлантичних амбіцій… Проте серед цих країн немає спільної точки зору щодо Росії, підтримки України тощо», – зазначив він.

Дипломат додав, що розвиток відносин у межах Вишеградської групи є одним із пріоритетів чеського уряду, однак це не означає зміни курсу Праги.

«На сьогодні нема підстав казати, що Чехія дрейфує до орбіти недружніх щодо України держав», – наголосив Зварич.

Він також пов’язав появу подібних заяв із активним політичним циклом у країні. Після парламентських виборів Чехія готується до місцевих перегонів, а в перспективі – до президентської кампанії 2028 року.

За словами дипломата, нинішня ситуація відображає динаміку демократичної політики, де різні сили намагаються мобілізувати свій електорат, однак це не означає зміни стратегічного курсу держави щодо України.

Посол України в Чехії Василь Зварич в інтерв’ю «Главкому» зазначив, що чеське суспільство загалом зберігає підтримку України, попри активні спроби російської пропаганди впливати на настрої. За його словами, понад половина громадян Чехії підтримують допомогу Україні, зокрема й у військовій сфері, а сама країна залишається важливим партнером Києва у питаннях безпеки та відновлення.