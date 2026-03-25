«Тато поставив вибір: або будівництво, або…» Один із найпопулярніших кухарів-шоуменів країни розказав про свій шлях до успіху
Володимир Ярославський поділився світлинами свого шляху
Шлях українського шеф-кухаря та шоумена Володимира Ярославського міг початися не з кухні, а будівництва. Однак він обрав стати кухарем. Шоумен поділився в соцмережах історією свого шляху від домашньої маминої кухні до власних ресторанів. Про це пише «Главком» із посиланнями на допис шеф-кухаря.
Володимир Ярославський почав готувати в 11 років. Свої перші страви він створював вдома на кухні, а вже за два роки постійно допомагав мамі з приготуванням їжі. «Часи були нелегкі і грошей бракувало навіть на хліб, тому ми пекли його самі. Вимішувати тісто було на мені», – розповів шеф-кухар.
Коли Ярославський був у дев’ятому класі, батько дав йому вибір, або йде працювати на будівництво, або обирає кулінарний технікум. Тоді майбутній кухар зробив головний вибір свого життя.
«Згодом у мене почало виходити навіть краще, ніж у мами й тато поставив вибір: або будівництво після 9 класу, або кулінарний технікум. Я обрав кухню. Під час навчання готував на весіллях – брався за все, бо хотів працювати й заробляти. У 17 вже працював у найкращому місці Полтави: у будні – холодний цех, у вихідні – гарячий і м’ясний. У 20 пройшов усі процеси і вперше відчув себе самостійним», – поділився шоумен.
У 22 роки Володимир Ярославський працював у Харкові, а у 25 років став шефом. У 28 років шеф-кухар працював у ресторані «Онєгін», а потім у «Under Wonder», де його визнали одним із 25 найкращих шефів України. Після цього Володимир Ярославський брав участь у таких телевізійних проєктах, як «Пекельна кухня» (4 сезони) та «На Ножах».
У французьку кухню Ярославського закохав шеф-кухар Патрік Пажес, тоді українець почав мріяти про навчання. Також він працював із французькими та італійськими шефами. «Я завжди мріяв поїхати вчитися за кордон, і коли в Києві відкривався готель FAIRMONT, американський шеф запропонував мені стажування в Еміратах (Дубай, Абу-Дабі) – ще до початку роботи», – зазначив кухар.
У 36 років Володимир Ярославський відкрив свій перший ресторан Luckу: «На старті наламав багато дров і отримав урок на все життя. Ми фактично відкрилися за 10 днів: від моменту, як зайшли в приміщення – до перших гостей.
Володимир Ярославський також відомий, як суддя кулінарного шоу «МастерШеф». З 40 років шеф-кухар є суддею цього шоу вже 14 сезонів постіль.
«У 42 я відкрив свій другий ресторан Chef's Table. Він відповідає концепції Michelin. Зірки ми поки не маємо (як і інші заклади України), але увійшли до 50 Best Discovery. Зараз розвиваємо франшизу української кухні NAI і готуємо відкриття в Португалії. Далі – більше», – резюмував Ярославський.
Нагадаємо, Володимир Ярославський розповів, що у 2014 році український шеф-кухар і ресторатор Володимир Ярославський отримав пропозицію працювати на Сергія Курченка – скандального підприємця та оліграха з оточення експрезидента-втікача Віктора Януковича. Зарплату пропонували чималу – $9 тис. на місяць.
