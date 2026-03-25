«Тато поставив вибір: або будівництво, або…» Один із найпопулярніших кухарів-шоуменів країни розказав про свій шлях до успіху

Володимир Ярославський поділився світлинами свого шляху

Шлях українського шеф-кухаря та шоумена Володимира Ярославського міг початися не з кухні, а будівництва. Однак він обрав стати кухарем. Шоумен поділився в соцмережах історією свого шляху від домашньої маминої кухні до власних ресторанів. Про це пише «Главком» із посиланнями на допис шеф-кухаря.

Володимир Ярославський почав готувати в 11 років. Свої перші страви він створював вдома на кухні, а вже за два роки постійно допомагав мамі з приготуванням їжі. «Часи були нелегкі і грошей бракувало навіть на хліб, тому ми пекли його самі. Вимішувати тісто було на мені», – розповів шеф-кухар.

Коли Ярославський був у дев’ятому класі, батько дав йому вибір, або йде працювати на будівництво, або обирає кулінарний технікум. Тоді майбутній кухар зробив головний вибір свого життя.

Володимир Ярославський розказав про свій шлях до успіху фото: Volodymyr Yaroslavskyi Lucky/Facebook

«Згодом у мене почало виходити навіть краще, ніж у мами й тато поставив вибір: або будівництво після 9 класу, або кулінарний технікум. Я обрав кухню. Під час навчання готував на весіллях – брався за все, бо хотів працювати й заробляти. У 17 вже працював у найкращому місці Полтави: у будні – холодний цех, у вихідні – гарячий і м’ясний. У 20 пройшов усі процеси і вперше відчув себе самостійним», – поділився шоумен.

У 36 років Володимир Ярославський відкрив свій перший ресторан Luckу фото: Volodymyr Yaroslavskyi Lucky/Facebook

У 22 роки Володимир Ярославський працював у Харкові, а у 25 років став шефом. У 28 років шеф-кухар працював у ресторані «Онєгін», а потім у «Under Wonder», де його визнали одним із 25 найкращих шефів України. Після цього Володимир Ярославський брав участь у таких телевізійних проєктах, як «Пекельна кухня» (4 сезони) та «На Ножах».

Володимир Ярославський у 25 років став шеф-кухарем фото: Volodymyr Yaroslavskyi Lucky/Facebook

У французьку кухню Ярославського закохав шеф-кухар Патрік Пажес, тоді українець почав мріяти про навчання. Також він працював із французькими та італійськими шефами. «Я завжди мріяв поїхати вчитися за кордон, і коли в Києві відкривався готель FAIRMONT, американський шеф запропонував мені стажування в Еміратах (Дубай, Абу-Дабі) – ще до початку роботи», – зазначив кухар.

Володимир Ярославський стажувався в ресторанах в ОАЕ та інших країнах Європи фото: Volodymyr Yaroslavskyi Lucky/Facebook

У 36 років Володимир Ярославський відкрив свій перший ресторан Luckу: «На старті наламав багато дров і отримав урок на все життя. Ми фактично відкрилися за 10 днів: від моменту, як зайшли в приміщення – до перших гостей.

Володимир Ярославський також відомий, як суддя кулінарного шоу «МастерШеф». З 40 років шеф-кухар є суддею цього шоу вже 14 сезонів постіль.

Володимир Ярославський суддя кулінарного шоу МастерШеф фото: Volodymyr Yaroslavskyi Lucky/Facebook

«У 42 я відкрив свій другий ресторан Chef's Table. Він відповідає концепції Michelin. Зірки ми поки не маємо (як і інші заклади України), але увійшли до 50 Best Discovery. Зараз розвиваємо франшизу української кухні NAI і готуємо відкриття в Португалії. Далі – більше», – резюмував Ярославський.

Нагадаємо, Володимир Ярославський розповів, що у 2014 році український шеф-кухар і ресторатор Володимир Ярославський отримав пропозицію працювати на Сергія Курченка – скандального підприємця та оліграха з оточення експрезидента-втікача Віктора Януковича. Зарплату пропонували чималу – $9 тис. на місяць.