Чи буде Естонія повертати українських чоловіків? Відповідь посла

У європейських країнах час від часу лунають розмови про повернення українських чоловіків додому

Посол Боєчко: «Повернення чоловіків призовного віку в Україну має розглядатися на рівні ЄС»

Питання можливого повернення українських чоловіків призовного віку з країн Європейського Союзу додому залишається чутливим і потребує комплексного підходу на загальноєвропейському рівні. Про це в інтерв’ю «Главкому» заявив посол України в Естонії Володимир Боєчко.

Дипломат наголосив, що українці призовного віку, які перебувають у країнах ЄС, в тім числі й у Естонії, на законних підставах, мають відповідні права та гарантії захисту. У таких умовах їх примусове повернення або передача персональних даних без правових підстав є неможливими.

«Якщо громадянин України призовного віку перебуває в Естонії чи іншій країні ЄС на законних підставах, має посвідку на постійне місце проживання, користується всіма законними правами на території держави-члена ЄС і відповідними гарантіями захисту, то як його можна кудись повернути?», – зазначив Володимир Боєчко.

Водночас посол підкреслив, що для врегулювання цього питання необхідний діалог між Україною та європейськими партнерами. У разі ухвалення відповідних рішень у Києві, механізми мають розроблятися виключно в межах європейського права.

«Країни Євросоюзу не можуть передавати інформацію щодо таких осіб чи висилати їх без належних правових підстав», – додав дипломат.

Він також зауважив, що ймовірно такі рішення можуть ухвалюватися лише на рівні наднаціональних інституцій ЄС, адже спроби окремих країн діяти самостійно можуть призвести до судових позовів і блокування ініціатив.

Також Володимир Боєчко розповів, що не всі країни Європейського Союзу можуть легко заборонити в’їзд російським комбатантам до Шенгенської зони. Причина полягає в особливостях законодавства кожної країни, яке має свої обмеження та норми.

Як повідомлялося, естонські спецслужби зафіксували інформаційну кампанію в соцмережах, у якій просувається ідея створення «Народної республіки Нарва». У Таллінні не виключають, що це може бути підготовкою до сценарію, подібного до подій 2014 року в Україні.

До слова, Естонія офіційно приєдналася до угоди про створення спеціального трибуналу щодо злочину агресії Росії проти України. Йдеться про розширену часткову угоду щодо створення керівного комітету спеціального трибуналу з питань злочину агресії проти України.