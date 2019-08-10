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    У світі

    Посол США пригрозив Німеччині перенесенням військових баз

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    Посол США в Німеччині Річард Гренелл - Посол США пригрозив Німеччині перенесенням військових баз
    Посол США в Німеччині Річард Гренелл

    Прикро думати, що американські платники податків продовжують оплачувати розміщення американських військових у Німеччині – Гренелл

    Посол США в Німеччині Річард Гренелл обурився небажанням Берліна збільшити витрати на оборону і пригрозив перемістити американські військові бази в Польщу.

    Про це дипломат заявив у п’ятницю, 9 серпня, повідомляє Голос Америки.

    Як пише видання, коментар Гренелла свідчить про невдоволення Вашингтона тим, що уряд Ангели Меркель не підвищує витрати на оборону до рівня 2% від ВВП країни, як того вимагає НАТО.

    «Прикро думати, що американські платники податків продовжують оплачувати розміщення понад 50 тисяч американських військових у Німеччині, однак німці витрачають свої (бюджетні) надлишки на внутрішні програми», – наголосив Гренелл в інтерв’ю агентству DPA.

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    Німеччина планує збільшити свої витрати на оборону до 1,37% в наступному році, однак уже до 2023 року вони скоротяться до 1,24%.

    Багато східноєвропейських країн, наприклад Польща і Литва, після анексії Криму Росією збільшили свої оборонні витрати до 2% ВВП, як того вимагав президент США Дональд Трамп.

    Зараз на військових базах у Німеччині несуть службу понад 33 тисяч американських солдатів і ще 17 тисяч цивільних співробітників.

    Франція не розглядає розширення «нормандського формату» із залученням США.

    Нагадаємо: ЗМІ дізналися імена претендентів на посаду посла США в Росії.

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