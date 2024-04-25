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Микола Княжицький Народний депутат України

Чи блокуватиме Польща інтеграцію України з ЄС?

glavcom.ua
Продовжується блокування декількох пунктів пропуску на українсько-польському кордоні, хоч причин для блокади немає взагалі
фото: Wojtek Jargiło/PAP

Наше завдання мати Польщу як найбільшого союзника у євроінтеграції

Європейський парламент підтримав (22 квітня) продовження на один рік угоди про безмитну торгівлю з Україною. За таке рішення проголосували 428 депутатів, проти – 131, утрималися – 44. Цей механізм Європейський Союз запровадив у 2022 році, щоб допомогти нашій країні під час широкомасштабного вторгнення Російської Федерації.

Серед 131 депутата, які були проти, аж 33 (тобто четверта частина) були поляками з різних фракцій: опозиційної партії «Право і справедливість» та правлячих угруповань – Громадянської платформи та Польської народної партії. За проголосували нечисленні, але щирі друзі України з Лівиці, ГП та «Третього шляху», зокрема колишній прем’єр-міністр Влодзімєж Цімошевич.

На цей раз у тексті угоди передбачено кілька «запобіжників» щодо експорту української сільськогосподарської продукції, зокрема використання квот на м’ясо птиці, яйця, овес, крупи, кукурудзу та мед. Квоти вимірюються середніми показниками експорту цих продуктів з другої половини «довоєнного» 2021 року та воєнних 2022-23 рр.

Крім того Європейська комісія може зупинити імпорт з України іншої сільськогосподарської продукції у разі виникнення серйозних проблем на ринку ЄС однієї або кількох країн-членів через український експорт. Цей запис з’явився на наполягання Польщі, Угорщини та інших наших західних сусідів.

Угоду остаточно має затвердити Європейська рада на своєму найближчому засіданні. Будемо сподіватися, що воно буде позитивним, бо в іншому випадку з червня цього року торгівля між Україною та ЄС повернеться в режим Угоди про зону вільної торгівлі, в якій прописано невеликі квоти безмитного експорту до ЄС українських товарів.

Текст цьогорічного рішення ЄС пройшов непростий шлях узгоджень, дискусій і пошуку компромісів через страйки фермерів, які по всій Європі прокотилися у лютому ц.р. Західні фермери протестували проти «Європейського зеленого шляху», натомість їхні колеги з центральної частини Старого континенту – зокрема польські – додали до цього вимогу «зупинити неконтрольований наплив» українського зерна та іншої агропродукції.

Фінал протестів – це той кшталт угоди, яку саме апробував Європарламент. А також зобов’язання Єврокомісії, що з червня наступного року товарообмін з Україною вестиметься згідно з Угодою про зону вільної торгівлі. На такому рішенні особливо наполягав уряд Дональда Туска й добивався свого, що мало б задовольнити польських політиків і фермерів. Однак не задовольнило.

Продовжується блокування декількох пунктів пропуску на українсько-польському кордоні, хоч причин для блокади немає взагалі. Українське зерно від року не потрапляє до Польщі, бо Варшава встановила на нього ембарго, порушуючи міжнародні, європейські та двосторонні домовленості.

Прем'єр-міністр Туск оголосив, що його уряд звернеться до Європейської ради з вимогою продовжити ембарго на українську сільськогосподарську продукцію до червня 2025 року. Причина цього невідома. Офіційна причина – «загроза» польському сільському господарству з боку українського агросектору, хоча навіть польські експерти стверджують, що такої загрози немає.

Якщо додати до цього фактичне зупинення транзиту української агропродукції територією Польщі, то висновок напрошується сам: незважаючи на запевнення у дружбі та допомозі Україні, Польща продовжує вести торговельну війну проти України та фактично може блокувати інтеграцію нашої країни з ЄС. Наше завдання це змінити і мати Польщу як найбільшого союзника у євроінтеграції.

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Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: Польща Європарламент експорт торгівля зерно Україна

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Микола Княжицький

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