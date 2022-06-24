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    Соціум

    Постраждалий внаслідок падіння російського літака Іл-76 помер у лікарні

    У лікарнях залишаються ще четверо постраждалих - Постраждалий внаслідок падіння російського літака Іл-76 помер у лікарні
    У лікарнях залишаються ще четверо постраждалих
    фото з відкритих джерел

    Число жертв зросло до п'яти

    Померла ще одна людина, яка перебувала на борту російського військово-транспортного літака Іл-76, який впав у Рязані. Про це передає «ТАСС».

    «У лікарні помер постраждалий, який перебував у вкрай тяжкому стані», – йдеться в повідомленні.

    Таким чином кількість жертв аварії літака в Рязані збільшилася до п’яти. У лікарнях залишаються ще чотири особи.

    Як повідомлялося, вранці у п’ятницю, 24 червня, російський військовий транспортний літак Іл-76 загорівся та здійснив вимушену посадку в полі біля міста Рязань.

    За повідомленням міноборони РФ, Іл-76 без вантажу здійснив жорстку посадку в Рязанській області через несправність двигуна під час тренувального польоту.

    Російські Telegram-канали повідомляють, що літак вилетів з аеропорту Дягілєво і практично відразу загорівся.

    Екіпаж військово-транспортного літака Іл-76, який зазнав аварії в Рязані, до останнього відводив несправне повітряне судно, щоб не пошкодити житлові будинки.

    На борту було дев’ять людей, четверо загинули одразу. Екіпажу вдалося приземлити вантажний літак у полі, що дозволило уникнути руйнувань і жертв серед мирних громадян

    Теги: росія літак
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    Постраждалий внаслідок падіння російського літака Іл-76 помер у лікарні