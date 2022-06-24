Момент падіння російського Іл-76 потрапив на відео

На борту перебувало дев'ятеро людей

Унаслідок падіння російського військового транспортного літака Іл-76 у п’ятницю зранку, 24 червня, загинуло четверо людей. Ще п’ятеро потрапили до лікарні. Про це повідомила російська телеведуча Ксенія Собчак у Телеграм. На борту було дев'ятеро людей.

«Число людей,що загинули збільшилося до чотирьох, ще п’ять госпіталізовані. При падінні літак зачепив лінію електропередач» – написала Собчак.

Також оприлюднено момент падіння літака.

Як повідомлялося, вранці у п’ятницю, 24 червня, російський військовий транспортний літак Іл-76 загорівся та здійснив вимушену посадку в полі біля міста Рязань.

За повідомленням міноборони РФ, Іл-76 без вантажу здійснив жорстку посадку в Рязанській області через несправність двигуна під час тренувального польоту.

Російські Telegram-канали повідомляють, що літак вилетів з аеропорту Дягілєво і практично відразу загорівся.