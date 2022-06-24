Момент падіння російського Іл-76 потрапив на відео
На борту перебувало дев'ятеро людей
Унаслідок падіння російського військового транспортного літака Іл-76 у п’ятницю зранку, 24 червня, загинуло четверо людей. Ще п’ятеро потрапили до лікарні. Про це повідомила російська телеведуча Ксенія Собчак у Телеграм. На борту було дев'ятеро людей.
«Число людей,що загинули збільшилося до чотирьох, ще п’ять госпіталізовані. При падінні літак зачепив лінію електропередач» – написала Собчак.
Також оприлюднено момент падіння літака.
Як повідомлялося, вранці у п’ятницю, 24 червня, російський військовий транспортний літак Іл-76 загорівся та здійснив вимушену посадку в полі біля міста Рязань.
За повідомленням міноборони РФ, Іл-76 без вантажу здійснив жорстку посадку в Рязанській області через несправність двигуна під час тренувального польоту.
Російські Telegram-канали повідомляють, що літак вилетів з аеропорту Дягілєво і практично відразу загорівся.