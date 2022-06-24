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    Соціум

    Момент падіння російського Іл-76 потрапив на відео

    Внаслідок падіння російського ІЛ-76 кількість жертв зросла до чотирьох&nbsp; - Момент падіння російського Іл-76 потрапив на відео
    Внаслідок падіння російського ІЛ-76 кількість жертв зросла до чотирьох 
    фото скріншот відео

    На борту перебувало дев'ятеро людей

    Унаслідок падіння російського військового транспортного літака Іл-76 у п’ятницю зранку, 24 червня, загинуло четверо людей. Ще п’ятеро потрапили до лікарні. Про це повідомила російська телеведуча Ксенія Собчак у Телеграм. На борту було дев'ятеро людей.

    «Число людей,що загинули збільшилося до чотирьох, ще п’ять госпіталізовані. При падінні літак зачепив лінію електропередач» – написала Собчак.

    Також оприлюднено момент падіння літака.

    Як повідомлялося, вранці у п’ятницю, 24 червня, російський військовий транспортний літак Іл-76 загорівся та здійснив вимушену посадку в полі біля міста Рязань.

    За повідомленням міноборони РФ, Іл-76 без вантажу здійснив жорстку посадку в Рязанській області через несправність двигуна під час тренувального польоту.

    Російські Telegram-канали повідомляють, що літак вилетів з аеропорту Дягілєво і практично відразу загорівся.

    Теги: росія окупанти війна Міноборони РФ літак Україна Ксенія Собчак окупація #stoprussia
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    Момент падіння російського Іл-76 потрапив на відео