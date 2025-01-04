Блінкен розповів, хто утримав Путіна від ядерного удару по Україні

Держсекретар США вважає, що ядерне питання було однією з небагатьох проблем, де Китай, напевно, допоміг Вашингтону

За даними американської сторони, Путін щонайменше розглядав варіант із застосуванням ядерної зброї проти України

США були серйозно занепокоєні через ядерні погрози Росії. Від застосування ядерної зброї країну-агресорку, ймовірно, утримав Китай. Про це заявив держсекретар США Ентоні Блінкен в інтерв'ю Financial Times.

За словами Блінкена, Вашингтон був «дуже стурбований» російськими погрозами. Американці мали дані щодо того, що Путін щонайменше «розглядав» варіант із застосуванням ядерної зброї проти України.

«Навіть коли ймовірність зростає з п’яти до 15 відсотків, коли йдеться про ядерну зброю, немає нічого серйознішого», – зазначив Блінкен.

Як додав держсекретар США, ядерне питання було однією з небагатьох проблем, де Китай, напевно, допоміг США: «У нас є причини вірити, що Китай зв’язався з Росією і сказав: «Не робіть цього».

На думку держсекретаря, подібна комунікація могла також мати місце, коли США повідомили Китай про плани Путіна розмістити ядерну зброю в космосі.

Блінкен також відкидає припущення, що адміністрація Байдена зволікала з наданням зброї. Він стверджує, що Білому дому довелося брати до уваги низку факторів, наприклад, чи зможе Україна експлуатувати та підтримувати ці системи.

Він додає, що подібна динаміка могла мати місце, коли США повідомили Китаю, що Путін планує розмістити ядерну зброю в космосі.

Нагадаємо, адміністрація президента Джо Байдена не розглядає повернення Україні ядерної зброї, але «зробить все, що в її силах», щоб зміцнити позицію України на полі бою та за столом переговорів. Про це заявляв радник Білого дому з національної безпеки Джейк Салліван.

Також повідомлялося, що США не планують оснащувати Україну ядерною зброєю.