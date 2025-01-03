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Майка Джонсона переобрано на посаду спікера Палати представників США

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Майка Джонсона переобрано на посаду спікера Палати представників США
Під час першого голосування за переобрання Джонсона забракло двох голосів
фото з відкритих джерел

Рішення вдалося ухвалити з другої спроби

Республіканець Майк Джонсон таки переобрався з другої спроби на посаду спікера Палати представників Конгресу США. Про це повідомляє CNN.

Під час першого голосування за переобрання Джонсона забракло двох голосів. Водночас Палата представників виявила готовність негайно перейти до другого голосування без перерви. Джонсон тим часом намагався домовитися з тими, хто утримується.

У результаті двоє республіканців, які спочатку голосували проти нього, все ж змінили свої голоси. Завдяки чому, Джонсон під час повторного голосування зміг отримати необхідні 218 голосів підтримки.

Нагадаємо, обраний президент США Дональд Трамп висловив цілковиту підтримку Майку Джонсону перед голосуванням в Палаті представників для обрання нового спікера. 

Раніше новообраний президент Трамп під час передвиборчої кампанії дав виборцям грандіозні обіцянки швидко знизити витрати, закінчити війну в Україні ще до того, як він вступить на посаду, і використовувати тарифи для підтримки американської економіки та виробництва. Після перемоги на виборах у листопаді Трамп дав зрозуміти, що виконати ці обіцянки може бути не так просто, як це було заявлено.

До слова, Конгрес має право заблокувати вступ обраного президента США Дональда Трампа на посаду, але законодавці повинні діяти негайно. Конгрес може скористатися своїми конституційними повноваженнями та заблокувати повернення обраного президента Дональда Трампа до Білого дому. За словами авторів статті Евана Девіса та Девіда Шульте, дії республіканця підпадають під третій розділ 14-ї поправки до Конституції.

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Теги: США політика вибори у США Майк Джонсон

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