Сім'ї загарбників із Дагестану залишились без виплат «гробових» від Росії

Ситуація вкотре ілюструє реальне ставлення Москви до своїх військових

Російська влада залишила родичів ліквідованих в Україні загарбників-дагестанців без компенсацій та інших обіцяних виплат. Про це пише «Главком» з посиланням Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

«Родичі десятків знищених на злочинній війні проти України російських окупантів з Дагестану не отримують «гробових» та інших обіцяних виплат від Москви – рублів не дають навіть на поховання. Також держава-агресор не видає заборговане грошове забезпечення сім’ям ліквідованих дагестанців», – зазначили в ГУР.

Представник ГУР Андрій Черняк зауважив, що ця ситуація вкотре ілюструє реальне ставлення Москви до поневолених нею народів.

«Вказана ситуація вкотре ілюструє реальне ставлення Москви до поневолених нею народів – так звані суб’єкти федерації, зокрема на Північному Кавказі, не мають жодних прав і потрібні для Кремля виключно як джерело дешевої чи безплатної живої сили для м’ясних штурмів у геноцидній війні проти України. Водночас такі випадки можуть бути і проявом спричинених війною кризових явищ у бюджетно-фінансовій сфері держави-агресора», – прокоментував представник ГУР МО України Андрій Черняк.

Як відомо, Міністерство оборони Російської Федерації заявило про захоплення декількох населених пунктів у Курській області. Як зазначається, серед них є й Суджа.

Нагадаємо, у соцмережах шириться чергове відео з ймовірною стратою беззбройних українських військовослужбовців, які потрапили в полон до росіян. На оприлюдненому відео видно щонайменше пʼять ймовірно вбитих військовополонених. За словами омбудсмена, він направив листи до ООН та Міжнародного комітету Червоного Хреста, аби зафіксувати воєнний злочин.