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Сім'ї загарбників із Дагестану залишились без виплат «гробових» від Росії

glavcom.ua
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Сім'ї загарбників із Дагестану залишились без виплат «гробових» від Росії
Вказана ситуація вкотре ілюструє реальне ставлення москви до поневолених нею народів
фото ілюстративне

Ситуація вкотре ілюструє реальне ставлення Москви до своїх військових

Російська влада залишила родичів ліквідованих в Україні загарбників-дагестанців без компенсацій та інших обіцяних виплат. Про це пише «Главком» з посиланням Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

«Родичі десятків знищених на злочинній війні проти України російських окупантів з Дагестану не отримують «гробових» та інших обіцяних виплат від Москви – рублів не дають навіть на поховання. Також держава-агресор не видає заборговане грошове забезпечення сім’ям ліквідованих дагестанців», – зазначили в ГУР.

Представник ГУР Андрій Черняк зауважив, що ця ситуація вкотре ілюструє реальне ставлення Москви до поневолених нею народів.

«Вказана ситуація вкотре ілюструє реальне ставлення Москви до поневолених нею народів – так звані суб’єкти федерації, зокрема на Північному Кавказі, не мають жодних прав і потрібні для Кремля виключно як джерело дешевої чи безплатної живої сили для м’ясних штурмів у геноцидній війні проти України. Водночас такі випадки можуть бути і проявом спричинених війною кризових явищ у бюджетно-фінансовій сфері держави-агресора», – прокоментував представник ГУР МО України Андрій Черняк.

Як відомо, Міністерство оборони Російської Федерації заявило про захоплення декількох населених пунктів у Курській області. Як зазначається, серед них є й Суджа.

Нагадаємо, у соцмережах шириться чергове відео з ймовірною стратою беззбройних українських військовослужбовців, які потрапили в полон до росіян. На оприлюдненому відео видно щонайменше пʼять ймовірно вбитих військовополонених. За словами омбудсмена, він направив листи до ООН та Міжнародного комітету Червоного Хреста, аби зафіксувати воєнний злочин.

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Теги: Дагестан соцвиплати росія поховання

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