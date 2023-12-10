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Потужний торнадо в США забрав життя шістьох людей, зокрема дитини (відео)

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Потужний торнадо в США забрав життя шістьох людей, зокрема дитини (відео)
Унаслідок потужних штормів у США загинули шестеро осіб, ще 23 людини були госпіталізовані
фото: Andrew Nelles/Reuters

Десятки тисяч жителів залишилися без світла через негоду в Теннессі

Руйнівні шторми і торнадо в американському штаті Теннессі вчора, 9 грудня, забрали життя щонайменше шістьох людей, серед яких є дитина. Про це пише The Guardian.

За словами місцевих служб із надзвичайних ситуацій, негода спричинила значні руйнування у штаті Теннессі, а десятки тисяч жителів залишилися без світла.

«Нині ми можемо підтвердити, що троє людей загинули, двоє дорослих і одна дитина, в результаті торнадо, який пройшов сьогодні вдень. Крім того, 23 людини були госпіталізовані», – заявили в окрузі Монтгомері в штаті Теннессі.

Ще три людини загинули в передмісті Нешвілла, повідомило Управління з надзвичайних ситуацій.

Нагадаємо, що наприкінці листопада цього року на південний захід Туреччини обрушився льодяний торнадо. Водночас у провінції Ізмір, що на заході країни, зливи спричинили сильну повінь. 

Теги: США шторм стихійні лиха

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