Потужний торнадо в США забрав життя шістьох людей, зокрема дитини (відео)

Унаслідок потужних штормів у США загинули шестеро осіб, ще 23 людини були госпіталізовані

Десятки тисяч жителів залишилися без світла через негоду в Теннессі

Руйнівні шторми і торнадо в американському штаті Теннессі вчора, 9 грудня, забрали життя щонайменше шістьох людей, серед яких є дитина. Про це пише The Guardian.

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За словами місцевих служб із надзвичайних ситуацій, негода спричинила значні руйнування у штаті Теннессі, а десятки тисяч жителів залишилися без світла.

«Нині ми можемо підтвердити, що троє людей загинули, двоє дорослих і одна дитина, в результаті торнадо, який пройшов сьогодні вдень. Крім того, 23 людини були госпіталізовані», – заявили в окрузі Монтгомері в штаті Теннессі.

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Ще три людини загинули в передмісті Нешвілла, повідомило Управління з надзвичайних ситуацій.

Нагадаємо, що наприкінці листопада цього року на південний захід Туреччини обрушився льодяний торнадо. Водночас у провінції Ізмір, що на заході країни, зливи спричинили сильну повінь.