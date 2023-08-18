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Потужний вибух в «Москва-Сіті»: з’явилося відео моменту прильоту

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Потужний вибух в «Москва-Сіті»: з’явилося відео моменту прильоту
На місці вибуху виникла пожежа
фото: скріншот із відео

Вибухи прогриміли біля будівель «Еволюція» та «Федерація»

Російські телеграм-канали оприлюднили відео моменту вибуху безпілотника у кварталі «Москва-Сіті» у столиці країни-агресорки. Вибух був дуже потужний.

Пізніше його уламки знайшли поряд із восьмим павільйоном Експоцентру.

Як повідомлялося, вибух стався в межах кварталу «Москва-Сіті», біля будівель «Еволюція» та «Федерація». За допомогою відеофіксацій встановлено, що один із безпілотників впав на Експоцентр на Краснопресненській набережній у центрі Москви. Інформації щодо постраждалих немає.

Нагадаємо, уночі, 18 серпня, в околицях Москви та Підмосков'я пролунали вибухи. Повідомляється про атаку дронів на столицію країни-агресорки.

Встановлено, що один із безпілотників впав на Експоцентр на Краснопресненській набережній. Інформації щодо постраждалих немає.

За даними джерела в Міністерстві надзвичайних ситуацій, незначні пошкодження зафіксовані в одному з павільйонів Експоцентру.

«Часткове обвалення зовнішньої стіни зафіксовано в одному з павільйонів Експоцентру на Краснопресненській набережній. Площа обвалення – близько 30 квадратних метрів», – йдеться у повідомленні.

Мер Москви Сергій Собянін повідомив, що дрон був нібито знищений силами ППО.

«Сьогодні вночі при спробі прольоту на Москву силами ППО було знищено безпілотника. Уламки БПЛА впали в зоні Експоцентру, значних руйнувань будівлі не завдали. Попередньо постраждалих немає. На місці працюють міські екстрені служби», – заявив він.

Через атаку безпілотників на Москву повітряний простір у районі аеропорту «Внуково» закрито для руху літаків.

Теги: Москва вибух безпілотник війна

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