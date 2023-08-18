Потужний вибух в «Москва-Сіті»: з’явилося відео моменту прильоту
Вибухи прогриміли біля будівель «Еволюція» та «Федерація»
Російські телеграм-канали оприлюднили відео моменту вибуху безпілотника у кварталі «Москва-Сіті» у столиці країни-агресорки. Вибух був дуже потужний.
Пізніше його уламки знайшли поряд із восьмим павільйоном Експоцентру.
Як повідомлялося, вибух стався в межах кварталу «Москва-Сіті», біля будівель «Еволюція» та «Федерація». За допомогою відеофіксацій встановлено, що один із безпілотників впав на Експоцентр на Краснопресненській набережній у центрі Москви. Інформації щодо постраждалих немає.
Нагадаємо, уночі, 18 серпня, в околицях Москви та Підмосков'я пролунали вибухи. Повідомляється про атаку дронів на столицію країни-агресорки.
Встановлено, що один із безпілотників впав на Експоцентр на Краснопресненській набережній. Інформації щодо постраждалих немає.
За даними джерела в Міністерстві надзвичайних ситуацій, незначні пошкодження зафіксовані в одному з павільйонів Експоцентру.
«Часткове обвалення зовнішньої стіни зафіксовано в одному з павільйонів Експоцентру на Краснопресненській набережній. Площа обвалення – близько 30 квадратних метрів», – йдеться у повідомленні.
Мер Москви Сергій Собянін повідомив, що дрон був нібито знищений силами ППО.
«Сьогодні вночі при спробі прольоту на Москву силами ППО було знищено безпілотника. Уламки БПЛА впали в зоні Експоцентру, значних руйнувань будівлі не завдали. Попередньо постраждалих немає. На місці працюють міські екстрені служби», – заявив він.
Через атаку безпілотників на Москву повітряний простір у районі аеропорту «Внуково» закрито для руху літаків.
Коментарі — 0