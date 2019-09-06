Канада готується до наближення урагану Доріан



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Центр ураганів Канади попереджає про «значний вплив» потужних вітрів, а також загрозу штормів

Синоптики передбачають у Канаді значні опади, які досягнуть позначки у 50 мм, а подекуди - 100 мм

Потужний ураган Доріан, що спричинив руйнівні наслідки у районі Багамських островів, на вихідні наблизиться до атлантичного узбережжя Канади.

Про це повідомляє Центр ураганів Канади.

«Ґрунтуючись на актуальному прогнозі, найбільш вірогідний маршрут руху урагану Доріан у суботу пролягатиме південніше атлантичних провінцій, а під кінець дня - через схід Нової Шотландії, до ранку неділі досягнувши східної частини Ньюфаундленду», - зазначають синоптики.

Центр ураганів Канади попереджає про «значний вплив» потужних вітрів, а також загрозу штормів, з висотою хвиль понад 12 метрів.

«Вплив вітру, вірогідно, буде посилений листяним покровом на деревах, збільшивши можливість їх пошкодження та падіння, а також потенційно зумовивши перебої у постачанні електроенергії», - йдеться у повідомленні на сайті Центру.

Окрім цього, синоптики передбачають значні опади, які досягнуть позначки у 50 мм, а подекуди - 100 мм, що може спричинити вихід водойм із берегів та паводки.

До слова, ураган Доріан, який обрушився на Сполучені Штати Америки, виніс на узбережжя пляжу в місті Мельбурн (штат Флорида) 26 кілограмів кокаїну.

Наразі відомо, що щонайменше 20 людей загинули в результаті урагану Доріан, що обрушився на Багамські острови.

Як відомо, ураган Доріан в Атлантичному океані, який президент США Дональд Трамп назвав одним з найсильніших за десятиліття, у вівторок, 3 вересня, ослаб до другої категорії за п'ятибальною шкалою.

Раніше в штатах Флорида, Джорджія і Південна Кароліна оголосили масову евакуацію жителів прибережних населених пунктів.

Губернатор штату Північна Кароліна Рей Купер оголосив у всіх 100 округах режим надзвичайної ситуації.

Нагадаємо, раніше прем'єр Співдружності Багамських островів оголосив екстрену евакуацію у зв'язку з наближенням урагану Доріан.

Джерело: Укрінформ