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    У світі

    Канада готується до наближення урагану Доріан

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    <p>Центр ураганів&nbsp;Канади&nbsp;попереджає про &laquo;значний вплив&raquo; потужних вітрів, а також загрозу штормів</p> - Канада готується до наближення урагану Доріан

    Центр ураганів Канади попереджає про «значний вплив» потужних вітрів, а також загрозу штормів

    Синоптики передбачають у Канаді значні опади, які досягнуть позначки у 50 мм, а подекуди - 100 мм

    Потужний ураган Доріан, що спричинив руйнівні наслідки у районі Багамських островів, на вихідні наблизиться до атлантичного узбережжя Канади.

    Про це повідомляє Центр ураганів Канади.

    «Ґрунтуючись на актуальному прогнозі, найбільш вірогідний маршрут руху урагану Доріан у суботу пролягатиме південніше атлантичних провінцій, а під кінець дня - через схід Нової Шотландії, до ранку неділі досягнувши східної частини Ньюфаундленду», - зазначають синоптики.

    Центр ураганів Канади попереджає про «значний вплив» потужних вітрів, а також загрозу штормів, з висотою хвиль понад 12 метрів.

    «Вплив вітру, вірогідно, буде посилений листяним покровом на деревах, збільшивши можливість їх пошкодження та падіння, а також потенційно зумовивши перебої у постачанні електроенергії», - йдеться у повідомленні на сайті Центру.

    Окрім цього, синоптики передбачають значні опади, які досягнуть позначки у 50 мм, а подекуди - 100 мм, що може спричинити вихід водойм із берегів та паводки.

    До слова, ураган Доріан, який обрушився на Сполучені Штати Америки, виніс на узбережжя пляжу в місті Мельбурн (штат Флорида) 26 кілограмів кокаїну.

    Наразі відомо, що щонайменше 20 людей загинули в результаті урагану Доріан, що обрушився на Багамські острови.

    Як відомо, ураган Доріан в Атлантичному океані, який президент США Дональд Трамп назвав одним з найсильніших за десятиліття, у вівторок, 3 вересня, ослаб до другої категорії за п'ятибальною шкалою.

    Раніше в штатах Флорида, Джорджія і Південна Кароліна оголосили масову евакуацію жителів прибережних населених пунктів.

    Губернатор штату Північна Кароліна Рей Купер оголосив у всіх 100 округах режим надзвичайної ситуації.

    Нагадаємо, раніше прем'єр Співдружності Багамських островів оголосив екстрену евакуацію у зв'язку з наближенням урагану Доріан.

    Джерело: Укрінформ

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