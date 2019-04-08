Повінь в Ірані: з берегів вийшли понад 140 річок



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Тисячі доріг, мостів і будівель були зруйновані в результаті повеней і зсувів Фото: CNN

У 13 провінціях були зареєстровані випадки смерті

Щонайменше 70 людей загинули в результаті повені в Ірані. Про це повідомляє CNN.

«У 13 провінціях були зареєстровані випадки смерті, найбільше у Фарсі, Лорестане, Голестане і Хамедане», - йдеться в повідомленні.

З берегів вийшли понад 140 річок. В країні було зареєстровано близько 409 зсувів.

«78 доріг були заблоковані і постраждали 84 мости», - додає CNN.

Як повідомляється, в Ірані сильні зливи розпочалися ще 19 березня. Через повені евакуюють людей майже з 1900 міст, селищ і сіл. Тисячі доріг, мостів і будівель були зруйновані в результаті повеней і зсувів.

Нагадаємо, через повені в Афганістані кількість жертв зростає.