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    У світі

    Повінь в Ірані: з берегів вийшли понад 140 річок

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    <p>Тисячі доріг, мостів і будівель були зруйновані в результаті повеней і зсувів</p> - Повінь в Ірані: з берегів вийшли понад 140 річок

    Тисячі доріг, мостів і будівель були зруйновані в результаті повеней і зсувів

    Фото: CNN

    У 13 провінціях були зареєстровані випадки смерті

    Щонайменше 70 людей загинули в результаті повені в Ірані. Про це повідомляє CNN.

    «У 13 провінціях були зареєстровані випадки смерті, найбільше у Фарсі, Лорестане, Голестане і Хамедане», - йдеться в повідомленні.

    З берегів вийшли понад 140 річок. В країні було зареєстровано близько 409 зсувів.

    «78 доріг були заблоковані і постраждали 84 мости», - додає CNN.

    Як повідомляється, в Ірані сильні зливи розпочалися ще 19 березня. Через повені евакуюють людей майже з 1900 міст, селищ і сіл. Тисячі доріг, мостів і будівель були зруйновані в результаті повеней і зсувів.

    Нагадаємо, через повені в Афганістані кількість жертв зростає. 

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