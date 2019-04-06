В Ірані синоптики прогнозують знову зливи, а рятувальники евакуюють тисячі людей



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Місцевих жінок і дітей переміщують у більш безпечні райони, тоді як чоловіків просять залишитися і надати посильну допомогу

Сьогодні знову пройдуть дощі у південно-західних провінціях

В Ірані синоптики знову прогнозують зливи, а рятувальники продовжують евакуювати міста і села.

Про це повідомляє ВВС.

«У постраждалому від повені Ірані евакуюють все більше міст і сіл, оскільки прогнози показують, що в суботу очікується новий дощ», - йдеться в повідомленні.

Передбачається, що сильні зливи пройдуть у південно-західних провінціях. Місцевих жінок і дітей переміщують у більш безпечні райони, тоді як чоловіків просять залишитися і надати посильну допомогу.

Як повідомляється, в Ірані сильні зливи розпочалися ще 19 березня. Через повені евакуюють людей майже з 1900 міст, селищ і сіл. Тисячі доріг, мостів і будівель були зруйновані в результаті повеней і зсувів. За останніми даними, через негоду загинули 70 людей.

Нагадаємо, через повені в Афганістані кількість жертв зростає.

До слова, міністр з питань навколишнього середовища Мозамбіку Селсо Коррейя повідомив, що в результаті природної катастрофи, яка викликана тропічним циклоном «Ідай» наприкінці березня кількість жертв склала щонайменше 644 людини. Близько 110 тис. жителів країни втратили свої будинки і були змушені переселитися в тимчасові притулки.