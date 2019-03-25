У швейцарських Альпах лавина накрила групу туристів
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Лавина зійшла на висоті 2800 метрів у районі Боверньє
Наразі доля туристів невідома, вони вважаються зниклими безвісти
У швейцарських Альпах на південному заході країни снігова лавина накрила групу туристів.
Про це повідомляє Foxnews.
Відомо, що група туристів з чотирьох осіб опинилася під лавиною, яка зійшла на висоті 2800 метрів у районі Боверньє біля кордонів з Францією та Італією.
За даними поліції кантону Вале, на місці події працюють бригади рятувальників. Наразі доля туристів невідома, вони вважаються зниклими безвісти.
Напередодні Державна служба з надзвичайних ситуацій попередила про значу лавинну небезпеку у Карпатах.
До слова, між швейцарськими вершинами Малий Маттерхорн та Сіра голова збудують найбільш високогірну канатну дорогу в Альпах.