У швейцарських Альпах лавина накрила групу туристів



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Лавина зійшла на висоті 2800 метрів у районі Боверньє

Наразі доля туристів невідома, вони вважаються зниклими безвісти

У швейцарських Альпах на південному заході країни снігова лавина накрила групу туристів.

Про це повідомляє Foxnews.

Відомо, що група туристів з чотирьох осіб опинилася під лавиною, яка зійшла на висоті 2800 метрів у районі Боверньє біля кордонів з Францією та Італією.

За даними поліції кантону Вале, на місці події працюють бригади рятувальників. Наразі доля туристів невідома, вони вважаються зниклими безвісти.

Напередодні Державна служба з надзвичайних ситуацій попередила про значу лавинну небезпеку у Карпатах.

До слова, між швейцарськими вершинами Малий Маттерхорн та Сіра голова збудують найбільш високогірну канатну дорогу в Альпах.