  1. Головна
  2. Світ
  3. У світі

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    У світі

    У швейцарських Альпах лавина накрила групу туристів

    • Розсилка
    <p>Лавина зійшла на висоті 2800 метрів у районі Боверньє</p> - У швейцарських Альпах лавина накрила групу туристів

    Лавина зійшла на висоті 2800 метрів у районі Боверньє

    Наразі доля туристів невідома, вони вважаються зниклими безвісти

    У швейцарських Альпах на південному заході країни снігова лавина накрила групу туристів.

    Про це повідомляє Foxnews.

    Відомо, що група туристів з чотирьох осіб опинилася під лавиною, яка зійшла на висоті 2800 метрів у районі Боверньє біля кордонів з Францією та Італією.

     За даними поліції кантону Вале, на місці події працюють бригади рятувальників. Наразі доля туристів невідома, вони вважаються зниклими безвісти.

    Напередодні Державна служба з надзвичайних ситуацій попередила про значу лавинну небезпеку у Карпатах.

    До слова, між швейцарськими вершинами Малий Маттерхорн та Сіра голова збудують найбільш високогірну канатну дорогу в Альпах.

    Читайте також
    стихійні лиха Швейцарія туризм рятувальники
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ