«Вагнерівець» із посмішкою розповів про страту воїна ЗСУ

Антипов потрапив у «Вагнер» із колонї – він був засуджений до 17 років за вбивство двох людей

Росіяни вбили польського добровольця пострілом у голову

«Вагнерівець» Михайло Антипов з посмішкою розповів, як найманці стратили полоненого польського добровольця. Фрагмент його зізнань опублікував канал «ВЧК-ОГПУ».

Будь ласка, читайте текст після реклами

Антипов потрапив у «Вагнер» із колонї – він був засуджений до 17 років за вбивство двох людей. Після служби у ПВК він вийшов на волю, як тисячі таких самих вбивць.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Вагнерівець» пригадав, як одного разу вони захопили у полон польського добровольця. Вони роздягнули воїна до спідньої білизни та вели у свій тил. Втім, поляк йшов попереду та усміхався.

Один з наймаців запитав, чому полоненому так весело. Той відповів, що нема причин для журби, адже його ведуть у полон, де нагодують, утримуватимуть в ізольованому приміщенні та обміняють, як це передбачено Женевськими конвенціями. Втім, поляк не врахував, у руки яких нелюдів потрапив.

«Пацан («вагнерівець», – ред.) довго не думав. Сказав йому: «На коліна». І розстріляв у голову. Ну, і ми пішли далі. Я вважаю, для чого їх у полон брати? Це ж війна», – заявив «вагнерівець», посміхаючись.

Раніше російські нелюди виклали у мережу відео цинічної і жорстокої страти українського полоненого.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Також на початку березня, окупанти розстріляли українського воїна Олександра Мацієвського після слів «Слава Україні».