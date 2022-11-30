У Брянській області горить нафтобаза: полум'я гасить 30 одиниць техніки

Площа пожежі, яка розгорнулась в області, становить 1800 кв. м

Резервуари з нафтопродуктами горять у Брянській області, до їх гасіння залучено пожежний потяг. Таку заяву зробив губернатор області Олександр Богомаз.

Інформації про постраждалих поки що немає.

«У Суражському районі горять резервуари із нафтопродуктами. На місці працюють пожежно-рятувальні розрахунки. Площа пожежі становить 1800 кв. м», – написав він у середу на своїй сторінці у Телеграмі.

За його словами, до гасіння залучено понад 80 осіб та 30 одиниць техніки, у тому числі пожежний потяг, додатково направлено аеромобільне угруповання Головного управління МНС Росії по Брянській області.

«Відомостей про постраждалих не надходило», – наголосив Богомаз.

Нагадаємо, 29 листопада губернатор Курської області Рома Старовойт повідомив про «прильоти» по енергооб’єктах регіону. Чиновник запевняє, що об'єкти обстрілюють Збройні сили України.