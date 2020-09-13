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    У світі

    Пожежі на заході США: жертвами стали 28 людей

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    На заході США зареєстровано близько ста пожеж - Пожежі на заході США: жертвами стали 28 людей
    На заході США зареєстровано близько ста пожеж

    Пожежі в США тривають вже три тижні і є одними з найбільш смертоносних в історії

    Кількість жертв масштабних лісових пожеж на заході США досягла 28. Десятки людей залишаються зниклими безвісти.

    Про це повідомляє CNN.

    Найбільше загиблих у штаті Каліфорнія. За підрахунками телеканалу, їх кількість досягла 19. Також загиблі є в штатах Орегон і Вашингтон.

    На заході країни зареєстровано близько ста пожеж. Дим несе небезпеку для жителів Каліфорнії, Орегона, Вашингтона і деяких частин Айдахо.

    Влада евакуює сотні тисяч людей. Свої будинки покинули понад півмільйона жителів Орегона — це 10% населення штату.

    Пожежі в США тривають вже три тижні і є одними з найбільш смертоносних в історії.

    Як заявляв губернатор Каліфорнії Гевін Ньюсом, причиною лісових пожеж є рекордна спека і вітри.

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