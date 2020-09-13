Пожежі на заході США: жертвами стали 28 людей
Пожежі в США тривають вже три тижні і є одними з найбільш смертоносних в історії
Кількість жертв масштабних лісових пожеж на заході США досягла 28. Десятки людей залишаються зниклими безвісти.
Про це повідомляє CNN.
Найбільше загиблих у штаті Каліфорнія. За підрахунками телеканалу, їх кількість досягла 19. Також загиблі є в штатах Орегон і Вашингтон.
На заході країни зареєстровано близько ста пожеж. Дим несе небезпеку для жителів Каліфорнії, Орегона, Вашингтона і деяких частин Айдахо.
Влада евакуює сотні тисяч людей. Свої будинки покинули понад півмільйона жителів Орегона — це 10% населення штату.
Пожежі в США тривають вже три тижні і є одними з найбільш смертоносних в історії.
Як заявляв губернатор Каліфорнії Гевін Ньюсом, причиною лісових пожеж є рекордна спека і вітри.