Пожежі на заході США: жертвами стали 28 людей



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На заході США зареєстровано близько ста пожеж

Пожежі в США тривають вже три тижні і є одними з найбільш смертоносних в історії

Кількість жертв масштабних лісових пожеж на заході США досягла 28. Десятки людей залишаються зниклими безвісти.

Про це повідомляє CNN.

Найбільше загиблих у штаті Каліфорнія. За підрахунками телеканалу, їх кількість досягла 19. Також загиблі є в штатах Орегон і Вашингтон.

На заході країни зареєстровано близько ста пожеж. Дим несе небезпеку для жителів Каліфорнії, Орегона, Вашингтона і деяких частин Айдахо.

Влада евакуює сотні тисяч людей. Свої будинки покинули понад півмільйона жителів Орегона — це 10% населення штату.

Пожежі в США тривають вже три тижні і є одними з найбільш смертоносних в історії.

Як заявляв губернатор Каліфорнії Гевін Ньюсом, причиною лісових пожеж є рекордна спека і вітри.