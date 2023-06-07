Представник США закликає Косово надати сербам автономію

Серби у північному регіоні Косова майже через десять років після закінчення війни все ще не визнають декларацію про незалежність від Сербії 2008 року

Посол США на Західних Балканах Габріель Ескобар закликав владу Косова вивести поліцію і мерів з районів з сербською більшістю і провести нові муніципальні вибори. Про це повідомляє DW.

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Посол США заявив про необхідність влади Косова надати муніципалітетам із сербською більшістю ширшу автономію.

«Якщо Косово хоче рухатися в напрямку євроатлантичної інтеграції, йому доведеться створити асоціацію сербських муніципалітетів», – сказав Ескобар.

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Серби у північному регіоні Косова майже через десять років після закінчення війни все ще не визнають декларацію про незалежність від Сербії 2008 року, досі вважаючи Белград своєю столицею.

Вони відмовилися брати участь у місцевих виборах у квітні, після чого кандидати-албанці виграли всі чотири муніципалітети з явкою 3,5%. Зі свого боку серби заявили, що не визнають мерів, оскільки вони їх не представляють.

Як повідомлялося, у Косово знову спалахнули сутички між протестувальниками та поліцією.

Під час сутичок на півночі частково визнаного Косова постраждали миротворці НАТО у складі місії KFOR та серби, що протестували під адмінбудівлею через невизнання місцевих виборів.

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До слова, президент Сербії Александар Вучич розкритикував миротворців НАТО та звинуватив косовського прем'єр-міністра Альбіна Курті в екскалації конфлікту на півночі частково визнаного Косова.