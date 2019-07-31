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    Кличко зустрівся з колишнім мером Нью-Йорка (фото)

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    Зустріч Віталія Кличка і Рудольфа Джуліані в Нью-Йорку - Кличко зустрівся з колишнім мером Нью-Йорка (фото)
    Зустріч Віталія Кличка і Рудольфа Джуліані в Нью-Йорку
    Фото: пресслужба мера Києва

    Один із найавторитетніших мерів світу Рудольф Джуліані до того ж є особистим адвокатом Дональда Трампа

    Мер Києва Віталій Кличко зустрівся з колишнім мером Нью-Йорка Рудольфо Джуліані. Про це Кличко написав на своїй сторінці у Facebook.

    «На запрошення мого старого друга й одного з найавторитетніших мерів світу Руді Джуліані зустрівся з ним у Нью-Йорку. Обговорили ситуацію в Україні, перспективи подальшої співпраці США та України. І звичайно, ж торкнулися теми важливості розвитку місцевого самоврядування», - розповів Кличко.

    «Я вдячний друзям нашої країни, які підтримують і допомагають, які вірять в Україну!» - зазначив він.

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    Кличко і Джуліані домовилися, що наступного разу зустрінуться в Києві.

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    Кличко зустрівся з колишнім мером Нью-Йорка (фото)
    Кличко зустрівся з колишнім мером Нью-Йорка (фото)
    Кличко зустрівся з колишнім мером Нью-Йорка (фото)

    Нагадаємо, 10 липня Віталій Кличко зустрівся  з президентом Володимиром Зеленським. Тоді президент підтвердив чутки про розділення повноважень в управлінні столицею. Що він хоче назначити свого голову КМДА.

    24 липня стало відомо, що Андрій Богдан вніс подання до Кабміну на звільнення Кличка.

    А 26 липня Кличко на пресконференції заявив, що Андрій Богдан намагався йому нав'язати столичного забудовника Андрія Вавриша і гендиректора «1+1» Олександра Ткаченка для узгодження рішень.

    30 липня на брифінгу Богдан розповів деталі своїх зустрічей з Кличком на Банковій. За його словами, мер Києва підтвердив йому, що не контролює Київську раду, є 2-3 «смотрящих», які мають групи депутатів. 

    Кличко назвав інформацію, оприлюднену Богданом, добіркою пліток і маніпулятивних домислів.

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