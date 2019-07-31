Кличко зустрівся з колишнім мером Нью-Йорка (фото)



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Зустріч Віталія Кличка і Рудольфа Джуліані в Нью-Йорку Фото: пресслужба мера Києва

Один із найавторитетніших мерів світу Рудольф Джуліані до того ж є особистим адвокатом Дональда Трампа

Мер Києва Віталій Кличко зустрівся з колишнім мером Нью-Йорка Рудольфо Джуліані. Про це Кличко написав на своїй сторінці у Facebook.

«На запрошення мого старого друга й одного з найавторитетніших мерів світу Руді Джуліані зустрівся з ним у Нью-Йорку. Обговорили ситуацію в Україні, перспективи подальшої співпраці США та України. І звичайно, ж торкнулися теми важливості розвитку місцевого самоврядування», - розповів Кличко.

«Я вдячний друзям нашої країни, які підтримують і допомагають, які вірять в Україну!» - зазначив він.

Кличко і Джуліані домовилися, що наступного разу зустрінуться в Києві.

Нагадаємо, 10 липня Віталій Кличко зустрівся з президентом Володимиром Зеленським. Тоді президент підтвердив чутки про розділення повноважень в управлінні столицею. Що він хоче назначити свого голову КМДА.

24 липня стало відомо, що Андрій Богдан вніс подання до Кабміну на звільнення Кличка.

А 26 липня Кличко на пресконференції заявив, що Андрій Богдан намагався йому нав'язати столичного забудовника Андрія Вавриша і гендиректора «1+1» Олександра Ткаченка для узгодження рішень.

30 липня на брифінгу Богдан розповів деталі своїх зустрічей з Кличком на Банковій. За його словами, мер Києва підтвердив йому, що не контролює Київську раду, є 2-3 «смотрящих», які мають групи депутатів.

Кличко назвав інформацію, оприлюднену Богданом, добіркою пліток і маніпулятивних домислів.

Читайте також: