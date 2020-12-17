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    У світі

    Прем'єр-міністр Ірландії через контакт з Макроном пішов на ізоляцію

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    В уряді очікують результати тесту Мартіна протягом декількох годин - Прем'єр-міністр Ірландії через контакт з Макроном пішов на ізоляцію
    В уряді очікують результати тесту Мартіна протягом декількох годин
    Фото: Aontu

    Він спілкувався з президентом Франції Еммануелем Макроном

    Прем'єр-міністр Ірландії Міхол Мартін обмежив спілкування і здав ще один тест на коронавірус. Про це повідомляє Irish Times.

    Зазначається, що після прибуття з саміту ЄС, який пройшов 10-11 грудня, результат тесту Мартіна був негативний. Але сьогодні прем'єр-міністр пройшов ще один у якості запобіжного заходу і обмежив тимчасово контакти. В уряді очікують результати тесту Мартіна протягом декількох годин.

    Нагадаємо, президент Франції Еммануель Макрон сьогодні отримав позитивний тест на Covid-19. ПЛР-тест був зроблений при появі перших симптомів, повідомили у пресслужбі президента.

    Президент Франції пробуде на самоізоляції тиждень, продовжуючи роботу.

    Також через контакт з Макроном відправився на самоізоляцію прем'єр-міністр Франції Жан Кастекс.

    Крім нього на самоізоляцію вирушив прем'єр-міністр Португалії Антоніу Кошта. Він спілкувався з Макроном у середу.

    Теги: Еммануель Макрон президент коронавірус
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