Глава Меджлісу Чубаров захворів на коронавірус

Подробиці про своє самопочуття Чубаров не уточнив

Глава Меджлісу кримськотатарського народу, колишній народний депутат Рефат Чубаров захворів на Covid-19. Про це він написав на своїй сторінці в Facebook.

«Проти своєї волі став членом клубу Covid -19. Тепер завдання за допомогою Всевишнього покинути цей клуб без втрат. Бережіть себе! İrademe karşı COVID-19 kulübüne üye oldum. Kendinize yahşı bakın!», - написав Чубаров повідомлення українською і татарською мовами.

Інших подробиць про своє самопочуття він не повідомив.

Сьогодні також стало відомо, що президент Зеленський одужав від коронавірусу. Зеленський захворів на коронавірус на початку листопада, пізніше про позитивний тест на Covіd-19 повідомив голова Офісу президента Андрій Єрмак. Зеленський та Єрмак були шпиталізовані до лікарні Феофанія, президентові надали палату зі спецзв'язком. 23 листопада Єрмак повідомив, що вилікувався від коронавірусу.

Коронавірус також виявлений у спікера Верховної Ради Дмитра Разумкова, першого віце-спікера Руслана Стефанчука та віцепрем'єр-міністра, міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексія Резнікова.

Народний депутат від «Слуги народу» Олександр Дубінський повідомив, що наразі близько 75 народних депутатів хворіють на новий коронавірус.

Також 23 листопада головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко зауважив, що тижнева динаміка захворюваності стабілізувалася.

За минулу добу 22 листопада в Україні виявили 10945 нових хворих на коронавірус. Це на 1134 особи менше, ніж днем раніше.