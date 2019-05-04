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    У світі

    Прем'єр Швеції вважає, що Росія не становить прямої загрози для його країни

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    За словами Льовена, квітнева зустріч не означає, що Швеція буде терпіти неприйнятні речі - окупацію Криму і конфлікт на сході України. - Прем'єр Швеції вважає, що Росія не становить прямої загрози для його країни
    За словами Льовена, квітнева зустріч не означає, що Швеція буде терпіти неприйнятні речі - окупацію Криму і конфлікт на сході України.

    Водночас російські дії в Україні підтверджують, що Москва є викликом для безпеки у Європі, - Льовен

    Прем'єр Швеції Стефан Льовен вважає, що Росія не становить прямої військовової загрози для його країни.

    Про це він сказав в інтерв'ю телерадіокомпанії Yle.

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    Зазначається, що останнім часом у відносинах між РФ і Швецією спостерігається певне потепління, зокрема, після зустрічі Льовена з президентом РФ Путіним.

    До зустрічі у квітні керівництво Росії і Швеції не зустрічалося протягом тривалого періоду. Однак, за словами Льовена, квітнева зустріч не означає, що Швеція буде терпіти неприйнятні речі. Такими речами, на його думку, є окупація Криму і конфлікт на сході України.

    Разом з тим прем’єр Швеції не бачить прямої загрози з боку РФ для своєї країни.

    В той же час, за словами шведського прем’єра, російські дії в Україні підтверджують, що Москва є викликом для безпеки у Європі.

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    Швеція Крим Росія окупанти Донеччина Україна
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