Прем'єр Швеції вважає, що Росія не становить прямої загрози для його країни



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За словами Льовена, квітнева зустріч не означає, що Швеція буде терпіти неприйнятні речі - окупацію Криму і конфлікт на сході України.

Водночас російські дії в Україні підтверджують, що Москва є викликом для безпеки у Європі, - Льовен

Прем'єр Швеції Стефан Льовен вважає, що Росія не становить прямої військовової загрози для його країни.

Про це він сказав в інтерв'ю телерадіокомпанії Yle.

Зазначається, що останнім часом у відносинах між РФ і Швецією спостерігається певне потепління, зокрема, після зустрічі Льовена з президентом РФ Путіним.

До зустрічі у квітні керівництво Росії і Швеції не зустрічалося протягом тривалого періоду. Однак, за словами Льовена, квітнева зустріч не означає, що Швеція буде терпіти неприйнятні речі. Такими речами, на його думку, є окупація Криму і конфлікт на сході України.

Разом з тим прем’єр Швеції не бачить прямої загрози з боку РФ для своєї країни.

В той же час, за словами шведського прем’єра, російські дії в Україні підтверджують, що Москва є викликом для безпеки у Європі.