Найбільший авіаперевізник Скандинавії скасував понад 700 рейсів через страйк пілотів



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З початку страйку було скасовано 3 306 рейсів, де мали вилетіти понад 326 тис. пасажирів

Пілоти страйкують вже майже тиждень

Найбільший авіаперевізник Скандинавії авіакомпанія Scandinavian Airlines сьогодні, 2 травня, скасувала 709 рейсів у Швеції, Данії та Норвегії через страйк пілотів. Про це повідомляє The Local.

Зазначається, що страйк триває вже майже тиждень.

«Переговори між між керівництвом SAS і її пілотами з приводу врегулювання трудового спору зазнали невдачі минулого тижня. У результаті пілоти у п'ятницю оголосили про початок страйку, що призвело до скасування багатьох рейсів», - йдеться у повідомленні.

Також наголошується, що перемовини тривали кілька тижнів.

Авіакомпанія сьогодні скасувала 709 рейсів, що створило незручності для 54 000 пасажирів. Загалом з початку страйку було скасовано 3 306 рейсів, де мали вилетіти понад 326 тис. пасажирів.

Нагадаємо, датські, норвезькі й шведські пілоти вимагають підвищення зарплати на 13% і зміни робочого графіка. Скасовано сотні рейсів, близько 70% від їх загальної кількості.