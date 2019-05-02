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    У світі

    Найбільший авіаперевізник Скандинавії скасував понад 700 рейсів через страйк пілотів

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    З початку страйку було скасовано 3 306 рейсів, де мали вилетіти понад 326 тис. пасажирів - Найбільший авіаперевізник Скандинавії скасував понад 700 рейсів через страйк пілотів
    З початку страйку було скасовано 3 306 рейсів, де мали вилетіти понад 326 тис. пасажирів

    Пілоти страйкують вже майже тиждень

    Найбільший авіаперевізник Скандинавії авіакомпанія Scandinavian Airlines сьогодні, 2 травня, скасувала 709 рейсів у Швеції, Данії та Норвегії через страйк пілотів. Про це повідомляє The Local.

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    Зазначається, що страйк триває вже майже тиждень.

    «Переговори між між керівництвом SAS і її пілотами з приводу врегулювання трудового спору зазнали невдачі минулого тижня. У результаті пілоти у п'ятницю оголосили про початок страйку, що призвело до скасування багатьох рейсів», - йдеться у повідомленні.

    Також наголошується, що перемовини тривали кілька тижнів.

    Авіакомпанія сьогодні скасувала 709 рейсів, що створило незручності для 54 000 пасажирів. Загалом з початку страйку було скасовано 3 306 рейсів, де мали вилетіти понад 326 тис. пасажирів.

    Нагадаємо, датські, норвезькі й шведські пілоти вимагають підвищення зарплати на 13% і зміни робочого графіка. Скасовано сотні рейсів, близько 70% від їх загальної кількості.

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