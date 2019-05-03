У столиці Нідерландів заборонять авто на дизпаливі та бензині до 2030 року



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Жителям міста будуть частково компенсовувати оплату парковки і зарядку електроавтомобілів

Влада Амстердаму планує заборонити вже з 2020 року в'їзд в місто автомобілям на дизельному паливі, що старші 15 років

У столиці Нідерландів Амстердамі міська рада оголосила про повну заборону з 2030 року в'їзд до міста автомобілів, що працюють на бензині і дизельному паливі. Про це повідомляє The Guardian.

Зазначається, що затверджена муніципальною владою програма передбачає плавний перехід до заборони.

Зокрема, влада Амстердаму планує заборонити вже з 2020 року в'їзд в місто автомобілям на дизельному паливі, що старші 15 років. З 2022 року в центр не зможуть за'їжджати автобуси, а з 2025 року ця заборона пошириться на скутери та мотоцикли.

Крім того, міська влада також анонсували низку програм зі стимулювання переходу населення на електрокари.

Зокрема, жителям міста будуть частково компенсовувати оплату парковки і зарядку таких автомобілів.

Зазначимо, рівень забруднення повітря у Нідерландах вищий, ніж це дозволяють директиви ЄС. Здебільшого це пов'язано з масовим використанням автомобілів у щільно забудованих Амстердамі та Роттердамі.

Нагадаємо, Швеція у 2030 році припинить продаж автомобілів з двигунами внутрішнього згоряння. Таким є один із ключових пунктів програми нового шведського уряду.