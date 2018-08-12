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    У світі

    Прем’єр Вірменії готовий до переговорів щодо Нагірного Карабаху

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    Прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян - Прем’єр Вірменії готовий до переговорів щодо Нагірного Карабаху
    Прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян

    «Ми готові до будь-якого розвитку подій, в тому числі і до переговорів», - сказав Пашинян

    Влада Вірменії готова до переговорів з врегулювання карабахського конфлікту.

    Про це заявив прем'єр-міністр країни Нікол Пашинян, повідомляє «Інтерфакс-Україна». 

    «Я зазначав, що ми готові до будь-якого розвитку подій, в тому числі і до переговорів. У той же час всі ми розуміємо, що в даній політичній ситуації для переговорів потрібен певний підготовчий етап, певні передумови», - сказав Пашинян журналістам у суботу. 

    Він додав, що уряд «висловив політичну готовність конструктивно продовжити переговорний процес» у рамках своїх політичних зобов'язань і в контексті національних інтересів Вірменії.

    Нагадаємо, у травні Азербайджан готував дипломатичний протест Росії через сепаратистів Нагірного Карабаху.

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