Прем'єр Японії йде у відставку

Прем’єр-міністр Японії Йосіхіде Суґа 3 вересня заявив, що не буде боротися за переобрання лідером правлячої партії країни

Рейтинги політика впали нижче 30%, оскільки у країні фіксується погіршення ситуації з Covid-19

Прем'єр Японії Йосіхіде Суґа не візьме участь у виборах глави правлячої Ліберально-демократичної партії (ЛДП), які відбудуться у вересні. Це означає, що він піде у відставку. Як повідомляє Reuters, про це політик заявив під час брифінгу.

«Я хочу зосередитися на боротьбі з пандемією, тому я повідомив виконавчий комітет Ліберально-демократичної партії Японії, що вирішив не брати участь у перегонах за лідерство партії», – заявив Суґа.

За його словами, він не може займатися двома видами діяльності одночасно і хотів би зосередитися на одному з них.

Термін повноважень прем'єра закінчується в кінці вересня.

Нагадаємо, Суґа став прем'єр-міністром Японії 16 вересня 2020 року після того, як його попередник Сіндзо Абе пішов у відставку через проблеми зі здоров'ям.

За цей час рейтинги Суґа впали нижче 30%, оскільки у країні фіксується погіршення ситуації з Covid-19.

У BBC додають, що рішення його уряду провести Олімпіаду в Токіо, попри погану епідеміологічну ситуацію і всупереч бажанню більшості японців, сильно вдарило по його рейтингах та партії ЛДП.

Рішення політика не претендувати на повторне обрання на посаду голови правлячої партії означає, що ЛДП обере нового лідера, який стане новим прем'єром. Очікується, що він залишатиметься на посаді доти, доки його наступник не буде обраний на партійних виборах, запланованих на 29 вересня.

За даними Worldometers, станом на 3 вересня загалом в Японії виявили понад 1,5 млн випадків коронавірусної хвороби Covid-19 (26-е місце у світі), померли через наслідки хвороби понад 16,1 тисячі осіб, видужали – понад 1,2 млн осіб. За даними Ourworldindata, станом на 2 вересня у країні від коронавірусу принаймні однією дозою щеплення вакциновано понад 73,4 млн осіб (що становить 58,2% населення Японії).