Президент Азербайджану заявив про жертви серед населення та військових



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Президент Азербайджану Ільхам Алієв

Алієв заявив, що ніколи не буде вести переговори з владою Нагірного Карабаху

Президент Азербайджану Ільхам Алієв заявив, що в результаті обстрілу з боку Збройних сил Вірменії зафіксовані втрати серед цивільного населення і військових. Його слова передає ТАСС.

У своєму зверненні Алієв також зазначив, що ніколи не буде вести переговори з владою Нагірного Карабаху.

У Міноборони Азербайджану повідомили, що армія країни не обстрілює цивільне населення вірменської сторони. При цьому військове відомство відзначило, що «вірменська армія навмисно розміщує свої вогневі точки всередині й поблизу населених пунктів».

Конфлікт між Вірменією та Азербайджаном загострився вранці 27 вересня. Міноборони Азербайджану оголосило про повномасштабну контрнаступальну військову операцію в Нагірному Карабасі. За інформацією відомства, були знищені 12 одиниць зенітно-ракетних комплексів «Оса» підрозділів протиповітряної оборони Вірменії. Відомство також підтвердило, що бойовий вертоліт ВПС Азербайджану був збитий в Тертерському напрямку, всі члени екіпажу живі.

Прес-секретар Міноборони Вірменії Шушан Степанян повідомила, що вірменські сили збили в Нагірному Карабасі два вертольоти і три безпілотні літальні апарати ЗС Азербайджану. Прем’єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян заявив, що бойові літаки ВПС Азербайджану почали атаку в напрямку Карабаху.

На Кавказі чергове загострення вірмено-азербайджанського конфлікту в Нагірному Карабасі. Збройні сили Вірменії продовжують обстріли в напрям азербайджанських прикордонників.

Конфлікт між двома країнами триває з 1988 року, коли населена переважно вірменами Нагірно-Карабахська автономна область заявила про вихід з Азербайджанської РСР.

Як повідомлялося, спільні азербайджано-турецькі двотижневі військові навчання починаються 29 липня, на тлі загострення обстановки на кордоні Азербайджану і Вірменії. Азербайджано-турецькі навчання пройдуть в Азербайджані з 29 липня до 10 серпня.

Нагадаємо, в середині липня між Азербайджаном і Вірменією відбулося військове загострення, в результаті якого загинули троє азербайджанських військових, ще кілька отримали поранення. В Єревані заявили, що причиною інциденту стала спроба прориву через кордон вантажівки ВС Азербайджану. Баку покладає відповідальність за перший удар на Єреван. Після цього сторони обмінялися серією ударів, в результаті яких обидві країни зазнали втрат, зокрема, серед вищого військового керівництва.

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