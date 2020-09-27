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    У світі

    З’явилося відео обстрілів в Нагірному Карабасі

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    <p>У Нагірному Карабасі вранці 27 вересня спалахнули бої</p> - З’явилося відео обстрілів в Нагірному Карабасі

    У Нагірному Карабасі вранці 27 вересня спалахнули бої

    У Нагірному Карабасі вранці 27 вересня спалахнули бої

    У неділю, 27 вересня, в Нагірному Карабасі почалися бої, в результаті яких загинули мирні жителі.

    Відповідні кадри обстрілів опубліковані в Telegram-каналі Mash.

    «У Нагірному Карабасі почалися бої. Сторони повідомляють про обстріл населених пунктів на території противника. Міноборони Азербайджану повідомляє про загибель серед цивільних. Військові з обох сторін рапортують про знищену техніку супротивника», – йдеться в повідомленні.

    Пізніше з’ясувалося, що обстріли були здійснені з систем залпового вогню «Град». Конфлікт почався вранці близько 6:10 (по Києву).

    На Кавказі чергове загострення вірмено-азербайджанського конфлікту в Нагірному Карабасі. Збройні сили Вірменії продовжують обстріли в напрям азербайджанських прикордонників. Стало відомо про двох збитих вертольотах і трьох безпілотниках.

    Конфлікт між двома країнами триває з 1988 року, коли населена переважно вірменами Нагірно-Карабахська автономна область заявила про вихід з Азербайджанської РСР.

    Як повідомлялося, спільні азербайджано-турецькі двотижневі військові навчання починаються 29 липня, на тлі загострення обстановки на кордоні Азербайджану і Вірменії. Азербайджано-турецькі навчання пройдуть в Азербайджані з 29 липня до 10 серпня.

    Нагадаємо, в середині липня між Азербайджаном і Вірменією відбулося військове загострення, в результаті якого загинули троє азербайджанських військових, ще кілька отримали поранення. В Єревані заявили, що причиною інциденту стала спроба прориву через кордон вантажівки ВС Азербайджану. Баку покладає відповідальність за перший удар на Єреван. Після цього сторони обмінялися серією ударів, в результаті яких обидві країни зазнали втрат, зокрема, серед вищого військового керівництва.

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