Президент Бразилії був змушений доводити, що він досі живий

Бразильський президент Мішел Темер не отримав пенсійних виплат у листопаді та грудні 2017 року, оскільки не виконав обов'язкової процедури

Президент Бразилії Мішел Темер у суботу, 3 лютого, був змушений заявити, що він не помер, після того, як пенсійне відомство країни затримало йому виплати за листопад і грудень 2017 року. Причиною невиплат стало те, що 77-річний Темер не з'явився перед представниками відомства і не надав доказів, що він досі живий - цю процедуру щороку мають



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Мішел Темер

Бразильський президент Мішел Темер не отримав пенсійних виплат у листопаді та грудні 2017 року, оскільки не виконав обов'язкової процедури

Президент Бразилії Мішел Темер у суботу, 3 лютого, був змушений заявити, що він не помер, після того, як пенсійне відомство країни затримало йому виплати за листопад і грудень 2017 року. Причиною невиплат стало те, що 77-річний Темер не з'явився перед представниками відомства і не надав доказів, що він досі живий - цю процедуру щороку мають проходити усі пенсіонери Бразилії.

З одного боку, Темер висміяв бюрократичну помилку.

«У моєму випадку, це очевидно. Я маю на увазі, що щодня (по телевізору. - Ред.) ви можете бачити, що я залишаюся живим», - цитує Темера інформагенція AFP. З іншого боку, він подякував пенсійному відомству за рівноцінне ставлення до всіх пенсіонерів, включно з президентом. «Радий, що до мене ставляться, як до бразильця», - сказав президент.

За іронічним збігом, найбільшим політичним випробування для Темера цього місяця буде обстоювання плану скорочення витрат пенсійної системи Бразилії. Минулого року Темеру довелося пройти низку хірургічних операцій, зокрема на коронарних артеріях та простаті. Нині президент наголошує, що почувається «чудово».

Нагадаємо, колишнього президента Бразилії Луїса Інасіо Лула да Сілву, який керував країною з 2003 до 2011 року, засудили до дев'яти з половиною років тюремного ув'язнення.

Джерело: Deutsche Welle