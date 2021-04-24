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    Президент Чехії завтра виступить з надзвичайним зверненням

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    Мілош Земан виступить &laquo;з надзвичайною промовою&raquo;&nbsp;в неділю, 25 квітня - Президент Чехії завтра виступить з надзвичайним зверненням
    Мілош Земан виступить «з надзвичайною промовою» в неділю, 25 квітня

    Звернення Земана буде пов'язане з інцидентом у Врбетиці в 2014 році

    Президент Чехії Мілош Земан виступить з надзвичайним зверненням. Про це повідомив на своїй сторінці в Twitter секретар голови держави Іржі Овчачек.

    За його інформацією, чеський лідер виступить «з надзвичайною промовою» в неділю, 25 квітня, об 11:00 (12:00 за Києвом).

    Звернення Земана транслюватимуть телеканали Prima і CNN Prima News, їх керівництва повідомили, що звернення президента триватиме 20 хвилин.

    Нагадаємо, раніше Чехія видворила 18 співробітників російського посольства після того, як виявився зв'язок російської розвідки зі вибухом на складі боєприпасів у Врбетиці в 2014 році.

    У відповідь Російська Федерація оголосила 20 співробітників посольства Чехії персонами нон грата.

    Тим часом, Литва допускає можливість висилки російських дипломатів. Це планують зробити на підтримку Чехії. Про це заявила головний радник президента Литви із зовнішньої політики Аста Скайсгіріте.

    Зазначимо, що 16 квітня в міністерство закордонних справ Литви був викликаний посол Російської Федерації Олексій Ісаков, якому було повідомлено про незгоду Литви з зовнішньою політикою РФ.

    Теги: Росія Чехія посол Литва президент
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