Президент Чехії завтра виступить з надзвичайним зверненням
Звернення Земана буде пов'язане з інцидентом у Врбетиці в 2014 році
За його інформацією, чеський лідер виступить «з надзвичайною промовою» в неділю, 25 квітня, об 11:00 (12:00 за Києвом).
Звернення Земана транслюватимуть телеканали Prima і CNN Prima News, їх керівництва повідомили, що звернення президента триватиме 20 хвилин.
Prezident republiky vystoupí v pořadu Partie— Jiří Ovčáček (@PREZIDENTmluvci) April 24, 2021
Prezident republiky Miloš Zeman vystoupí v neděli dne 25. dubna 2021 v 11.10 hodin v pořadu TV Prima a CNN Prima News Partie Terezie Tománkové.
Jiří Ovčáček
tiskový mluvčí prezidenta republiky pic.twitter.com/OKawDCpcAQ
Нагадаємо, раніше Чехія видворила 18 співробітників російського посольства після того, як виявився зв'язок російської розвідки зі вибухом на складі боєприпасів у Врбетиці в 2014 році.
У відповідь Російська Федерація оголосила 20 співробітників посольства Чехії персонами нон грата.
Тим часом, Литва допускає можливість висилки російських дипломатів. Це планують зробити на підтримку Чехії. Про це заявила головний радник президента Литви із зовнішньої політики Аста Скайсгіріте.
Зазначимо, що 16 квітня в міністерство закордонних справ Литви був викликаний посол Російської Федерації Олексій Ісаков, якому було повідомлено про незгоду Литви з зовнішньою політикою РФ.