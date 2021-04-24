Президент Чехії завтра виступить з надзвичайним зверненням

Звернення Земана буде пов'язане з інцидентом у Врбетиці в 2014 році

Президент Чехії Мілош Земан виступить з надзвичайним зверненням. Про це повідомив на своїй сторінці в Twitter секретар голови держави Іржі Овчачек.

За його інформацією, чеський лідер виступить «з надзвичайною промовою» в неділю, 25 квітня, об 11:00 (12:00 за Києвом).

Звернення Земана транслюватимуть телеканали Prima і CNN Prima News, їх керівництва повідомили, що звернення президента триватиме 20 хвилин.

Prezident republiky vystoupí v pořadu Partie



Prezident republiky Miloš Zeman vystoupí v neděli dne 25. dubna 2021 v 11.10 hodin v pořadu TV Prima a CNN Prima News Partie Terezie Tománkové.



Jiří Ovčáček

tiskový mluvčí prezidenta republiky pic.twitter.com/OKawDCpcAQ — Jiří Ovčáček (@PREZIDENTmluvci) April 24, 2021

Нагадаємо, раніше Чехія видворила 18 співробітників російського посольства після того, як виявився зв'язок російської розвідки зі вибухом на складі боєприпасів у Врбетиці в 2014 році.

У відповідь Російська Федерація оголосила 20 співробітників посольства Чехії персонами нон грата.

Тим часом, Литва допускає можливість висилки російських дипломатів. Це планують зробити на підтримку Чехії. Про це заявила головний радник президента Литви із зовнішньої політики Аста Скайсгіріте.

Зазначимо, що 16 квітня в міністерство закордонних справ Литви був викликаний посол Російської Федерації Олексій Ісаков, якому було повідомлено про незгоду Литви з зовнішньою політикою РФ.